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Кировчанка Елена Зашихина вышла в финал всероссийского фестиваля «Руками женщин»

Сегодня, 12:00 | Просмотров: 86 | Автор: Юлия Шалаева | Версия для печати
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Кировчанка вышла в финал всероссийского фестиваля «Руками женщин». В конце сентября в Казани он соберет мастериц из 85 регионов. Какие вятские промыслы представит Елена Зашихина?

Елена Зашихина - мастер народных художественных промыслов Кировской области. Много лет она работала на фабрике, а сегодня преподает и занимается росписью по дереву. Мастерица - одна из немногих в Кирове, кто владеет техникой старинной вятской росписи. Так, например домовую роспись сегодня можно увидеть разве что в музее, а Елена может воспроизвести её на любом предмете интерьера. Чтобы так писать - нужен большой опыт и терпение.

Кировчанка Елена Зашихина вышла в финал всероссийского фестиваля «Руками женщин»ЕЛЕНА ЗАШИХИНА, МАСТЕР НАРОДНЫХ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОМЫСЛОВ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Когда листочек пишется, кисточка окунается и в коричневый цвет и в белый, а в Нижнетагильских узорах еще и тройной мазок. Получается постепенный переход из одного цвета в другой - плавность такая».

Еще один вид вятской росписи - сундучная. Название говорит само за себя. Яркий, игривый рисунок с виду кажется простым. Но, чтобы соблюсти традицию, мастеру нужны знания и навык.

ЕЛЕНА ЗАШИХИНА, МАСТЕР НАРОДНЫХ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОМЫСЛОВ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Язык у сундучной росписи более сухой по исполнению. Кажется, что уж такого - точки, линии. На самом деле такая роспись может присутствовать на разных фонах. Мы когда ездили в экспедицию по Кировской области в 85 году, то видели сундуки в домах на черном, синем, зеленом фонах, но больше всего на красном и оранжевом».

Если рассмотреть сундучную роспись ближе можно заметить, что линии, капельки и кружочки не всегда одинаковые. По словам мастера, это нормально и даже добавляет рисунку жизни. Как говорит Елена, писать нужно лихо, от души, тогда вещь будет нравиться людям.

ЕЛЕНА ЗАШИХИНА, МАСТЕР НАРОДНЫХ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОМЫСЛОВ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Точка, линяя, лепесток, ромб - это общемировые элементы, они в других росписях тоже встречаются. Но комбинация из их местоположения и расположения и является признаком того, что это сделано в Кировской области».

На всероссийский конкурс декоративно-прикладного искусства Елена Зашихина отправила пять работ: расписной сундук, бурачки, записную книжку и кукольную мебель. Мастерица вышла в финал и теперь поедет в Казань бороться за победу. Но для Елены главное не дипломы и награды, а продвижение нашей вятской росписи на площадке всероссийского уровня.


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