Кировчанка Елена Зашихина вышла в финал всероссийского фестиваля «Руками женщин»

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Кировчанка вышла в финал всероссийского фестиваля «Руками женщин». В конце сентября в Казани он соберет мастериц из 85 регионов. Какие вятские промыслы представит Елена Зашихина?Елена Зашихина - мастер народных художественных промыслов Кировской области. Много лет она работала на фабрике, а сегодня преподает и занимается росписью по дереву. Мастерица - одна из немногих в Кирове, кто владеет техникой старинной вятской росписи. Так, например домовую роспись сегодня можно увидеть разве что в музее, а Елена может воспроизвести её на любом предмете интерьера. Чтобы так писать - нужен большой опыт и терпение.Еще один вид вятской росписи - сундучная. Название говорит само за себя. Яркий, игривый рисунок с виду кажется простым. Но, чтобы соблюсти традицию, мастеру нужны знания и навык.Если рассмотреть сундучную роспись ближе можно заметить, что линии, капельки и кружочки не всегда одинаковые. По словам мастера, это нормально и даже добавляет рисунку жизни. Как говорит Елена, писать нужно лихо, от души, тогда вещь будет нравиться людям.На всероссийский конкурс декоративно-прикладного искусства Елена Зашихина отправила пять работ: расписной сундук, бурачки, записную книжку и кукольную мебель. Мастерица вышла в финал и теперь поедет в Казань бороться за победу. Но для Елены главное не дипломы и награды, а продвижение нашей вятской росписи на площадке всероссийского уровня.