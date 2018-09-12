Художник из Советска Владимир Суслов живопись сочетает со скульптурой

Из хорошего живописца получается неплохой скульптор. В этом убежден художник из Советска Владимир Суслов. Он освоил оба направления искусства и сейчас передает знания и навыки детям.
В десять лет Владимир Суслов твердо решил стать художником. Его интересовала живопись. Мальчик много рисовал, а позднее поступил в кировское художественное училище.
ВЛАДИМИР СУСЛОВ, ХУДОЖНИК:
«Закончил оформительское отделение, сначала работал оформителем 4 года, затем, так сложилась судьба, что пришел в школу работать».
В школе искусств в Советске художник работает до сих пор. В 96-м году Владимир Суслов начал лепить из глины. Работать с таким материалом непросто. Дня три-четыре, потом глина засыхает, и появляются трещины. Но начинать, конечно же, необходимо с эскиза на бумаге. Одна из основных тем произведений Владимира Суслова - это простые вятские мужики.
ВЛАДИМИР СУСЛОВ, ХУДОЖНИК:
«Я начинал с рыбачков, с охотников. Вот мужик с медведем. Какие-то такие темы, литературные герои, больше сам придумываю».
Свои работы Владимир Суслов выставляет нечасто. Его скульптуры можно увидеть в музее Советска. Здесь представлены не только вятские мужики, но и библейские мотивы, и многое другое. Эта композиция - подсвечник, называется "древо жизни".
ВЛАДИМИР СУСЛОВ, ХУДОЖНИК:
«Шутка что ли, 50 лет, когда мне исполнялось, я делал выставку в школе, стояли работы. На выставку пришли педагоги зажег свечки себе».
Скульптур создано уже более пяти сотен. Некоторые произведения уже негде хранить. Однако, Владимир Суслов продолжает творить.
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