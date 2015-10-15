Необычные текстильные коллажи в выставочном зале художественного музея

Поделиться новостью:

Сегодня в выставочном зале художественного музея можно увидеть необычные текстильные коллажи и даже попробовать создать эффектный гобелен.В экспозицию художественного текстиля включены работы мастеров из разных городов - Гатчины, Челябинска, Кирова. Особенность выставки в том, что можно поучаствовать в мастер-классе и самому составить лоскутный коллаж. Ульяна Потапова занимается лоскутным шитьем около 6 лет, и за эти годы стала настоящим профессионалом с множеством регалий. Она научит добавлять в работу акценты с необычной фактурой, используя разные материалы, по-новому взглянуть на ткань.Кроме индивидуальной техники, цветового сочетания и разнообразия материалов в работах ценится её смысловое наполнение.Получить настоящую творческую перезагрузку, научиться новым навыкам можно в Выставочном зале художественного музея.