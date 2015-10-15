Необычные текстильные коллажи в выставочном зале художественного музея
В экспозицию художественного текстиля включены работы мастеров из разных городов - Гатчины, Челябинска, Кирова. Особенность выставки в том, что можно поучаствовать в мастер-классе и самому составить лоскутный коллаж. Ульяна Потапова занимается лоскутным шитьем около 6 лет, и за эти годы стала настоящим профессионалом с множеством регалий. Она научит добавлять в работу акценты с необычной фактурой, используя разные материалы, по-новому взглянуть на ткань.
УЛЬЯНА ПОТАПОВА, МАСТЕР ЛОСКУТНОГО ШИТЬЯ, ПЕДАГОГ СТУДИИ РЕМЕСЕЛ:
«Из совсем-совсем маленьких кусочков ткани создается такое небольшое произведение искусства. Конечно, в условиях выставки гораздо сложнее работать, потому что у нас здесь нет швейных машинок, какого-то специального оборудования, но, тем не менее, мы учимся работать с тканью, не бояться её резать, составлять какую-то небольшую работу, ну и каждый уйдет уже с каким-то с небольшим, но результатом и, по крайней мере, я надеюсь, с положительными эмоциями».
Кроме индивидуальной техники, цветового сочетания и разнообразия материалов в работах ценится её смысловое наполнение.
УЛЬЯНА ПОТАПОВА, МАСТЕР ЛОСКУТНОГО ШИТЬЯ, ПЕДАГОГ СТУДИИ РЕМЕСЕЛ:
«Я сама себе ставлю какой-то философский вопрос. Вот, например, эта работа, которая находится у меня за спиной, называется "В поиске себя". И тоже постаралась я эту философскую мысль отразить здесь, то есть, у меня здесь такой кораблик, который символизирует там детство, какую-то юность, и вот как он идет по жизни, и такие разные у меня здесь полосы - не черные, не белые, как принято обычно говорить, а здесь они у меня разноцветные».
Получить настоящую творческую перезагрузку, научиться новым навыкам можно в Выставочном зале художественного музея.
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