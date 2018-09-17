ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

Сегодня вторник

18 сентября 2018г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 68.1958
EURO: 79.3595
Погода в городе Кирове:
ночью:  +5...+7°C
утром:  +9...+11°C
Добавить в избранное
Новости / Культура

Дом художника Дмитрия Чарушина будет восстановлен

Вчера, 10:34 | Просмотров: 129 | Автор: Карина Алоян | Версия для печати
Поделиться новостью:
Дом художника Дмитрия Чарушина будет восстановлен. В течение ряда лет здание пустовало и постепенно разрушалось.

Вряд ли в Кирове кто-то не слышал об известной фамилии - Чарушины. Художник Дмитрий Чарушин жил в этом здании в течение 30 лет. Дом построили его братья Павел и Александр в 1848 году. Уже позднее в доме располагался один из районных военкоматов, на данный момент здание пустует и постепенно разрушается.

Дом художника Дмитрия Чарушина будет восстановлен АНТОН КАСАНОВ, ИСТОРИК:
«Аркадий Рылов оставил очень интересное воспоминание о доме Чарушина. О том, как он сам встречался с художником и другие бытовые аспекты, поэтому дом очень значим - двухэтажный, каменный дом, подобного типа дома уже сложно найти».

Автор проекта уверяет - здесь будут учтены и современные архитектурные тенденции, и планировочная система участка, и сложившиеся особенности его застройки, предполагающие ярусность.

Дом художника Дмитрия Чарушина будет восстановлен КОНСТАНТИН ПАВЛОВ, АРХИТЕКТОР:
«Обследование здания, прежде всего, даст возможность, позволит определить в каком виде будет реконструкция - либо это полный снос с воссозданием здания, либо реконструкция здания с заменой его конструкций на более современные».

Реставрацией исторического здания займутся в рамках строительства многоквартирного жилого дома по Горбачёва18. Проект объекта запланирован в итальянском стиле.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама

Последние новости

В Слободском районе иномарка вылетела в кювет: 1 человек погиб.

16:57 17.09.2018


В Слободском районе иномарка вылетела в кювет: 1 человек погиб.

В Кирове будут судить эксгибициониста-рецидивиста.

16:00 17.09.2018


В Кирове будут судить эксгибициониста-рецидивиста.

Игорь Васильев предложил синхронизировать соцпрограммы по обеспечению кировчан жильем.

10:57 17.09.2018


Игорь Васильев предложил синхронизировать соцпрограммы по обеспечению кировчан жильем.

Кировская команда получила подарки от полномочного представителя Президента РФ в ПФО.

10:24 17.09.2018


Кировская команда получила подарки от полномочного представителя Президента РФ в ПФО.

Кировские полицейские задержали дистанционного мошенника.

10:16 17.09.2018


Кировские полицейские задержали дистанционного мошенника.

В Куменском районе муниципалитет обязали снести аварийные дома.

9:39 17.09.2018


В Куменском районе муниципалитет обязали снести аварийные дома.

В Кирово-Чепецком районе сгорела пилорама.

8:34 17.09.2018


В Кирово-Чепецком районе сгорела пилорама.

Все новости

Вести. Кировская область

Спортивный праздник для семей ТОС Ленинского района на стадионе "Прогресс"

17:43 17.09.2018


Спортивный праздник для семей ТОС Ленинского района на стадионе "Прогресс"

В прокат вышел фильм "Временные трудности", который снимался в Кирове

11:01 17.09.2018


В прокат вышел фильм "Временные трудности", который снимался в Кирове

О первом дикторе кировской студии телевидения Лилии Александровне Лихановой

10:52 17.09.2018


О первом дикторе кировской студии телевидения Лилии Александровне Лихановой

Дом художника Дмитрия Чарушина будет восстановлен

10:34 17.09.2018


Дом художника Дмитрия Чарушина будет восстановлен

Чиновники осмотрели строящиеся садики

10:33 17.09.2018


Чиновники осмотрели строящиеся садики

Все новости

Реклама

Реклама

Похожие новости:

В Кирове восстановят дом художника Дмитрия Чарушина.

12.09.2018


В Кирове восстановят дом художника Дмитрия Чарушина.

Памяти Чарушина

30.07.2010


Памяти Чарушина

Фотовыставка "Узнай Вятку архитектора Чарушина"

28.08.2014


Фотовыставка "Узнай Вятку архитектора Чарушина"

Вечер, посвященный творческому наследию архитектора Ивана Чарушина

23.11.2017


Вечер, посвященный творческому наследию архитектора Ивана Чарушина

В поселке Костино завершается реконструкция здания под квартиры манёвренного фонда

08.10.2014


В поселке Костино завершается реконструкция здания под квартиры манёвренного фонда

Кофе-брейк в налоговой

21.11.2014


Кофе-брейк в налоговой

Популярные новости

Игорь Загоскин утверждён главным тренером «Родины».

04.09.2018


Игорь Загоскин утверждён главным тренером «Родины».

Хоккеисты "Родины" готовятся к участию в Кубке России

06.09.2018


Хоккеисты "Родины" готовятся к участию в Кубке России

В Кировской области подводят итоги Единого дня голосования.

10.09.2018


В Кировской области подводят итоги Единого дня голосования.

В Кировской области завершились довыборы в Заксобрание.

09.09.2018


В Кировской области завершились довыборы в Заксобрание.

В Пижанском районе на ферме вместе с людьми трудится робот

04.09.2018


В Пижанском районе на ферме вместе с людьми трудится робот

В Кировской области задержали группу наркодилеров под руководством бывшего сотрудника УФСКН.

10.09.2018


В Кировской области задержали группу наркодилеров под руководством бывшего сотрудника УФСКН.

© Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Вятка» 2006 - 2018.

Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель (соучредители) – федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор - Панина Е.В., редактор ГТРК «Вятка» - Чуракова О.Н. Адрес электронной почты и телефон редакции ГТРК «Вятка»: vesti@gtrk-vyatka.ru, (8332) 37-76-08.

16 +

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка"www.gtrk-vyatka.ru

Рейтинг@Mail.ru


Наверх