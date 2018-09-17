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Дом художника Дмитрия Чарушина будет восстановлен. В течение ряда лет здание пустовало и постепенно разрушалось.Вряд ли в Кирове кто-то не слышал об известной фамилии - Чарушины. Художник Дмитрий Чарушин жил в этом здании в течение 30 лет. Дом построили его братья Павел и Александр в 1848 году. Уже позднее в доме располагался один из районных военкоматов, на данный момент здание пустует и постепенно разрушается.Автор проекта уверяет - здесь будут учтены и современные архитектурные тенденции, и планировочная система участка, и сложившиеся особенности его застройки, предполагающие ярусность.Реставрацией исторического здания займутся в рамках строительства многоквартирного жилого дома по Горбачёва18. Проект объекта запланирован в итальянском стиле.