Дом художника Дмитрия Чарушина будет восстановлен
Вряд ли в Кирове кто-то не слышал об известной фамилии - Чарушины. Художник Дмитрий Чарушин жил в этом здании в течение 30 лет. Дом построили его братья Павел и Александр в 1848 году. Уже позднее в доме располагался один из районных военкоматов, на данный момент здание пустует и постепенно разрушается.
АНТОН КАСАНОВ, ИСТОРИК:
«Аркадий Рылов оставил очень интересное воспоминание о доме Чарушина. О том, как он сам встречался с художником и другие бытовые аспекты, поэтому дом очень значим - двухэтажный, каменный дом, подобного типа дома уже сложно найти».
Автор проекта уверяет - здесь будут учтены и современные архитектурные тенденции, и планировочная система участка, и сложившиеся особенности его застройки, предполагающие ярусность.
КОНСТАНТИН ПАВЛОВ, АРХИТЕКТОР:
«Обследование здания, прежде всего, даст возможность, позволит определить в каком виде будет реконструкция - либо это полный снос с воссозданием здания, либо реконструкция здания с заменой его конструкций на более современные».
Реставрацией исторического здания займутся в рамках строительства многоквартирного жилого дома по Горбачёва18. Проект объекта запланирован в итальянском стиле.
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