В прокат вышел фильм "Временные трудности", который снимался в Кирове

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Весной юные кировчане приняли участие в съемках художественного фильма "Временные трудности". И, конечно, с нетерпением ждали премьеры. Какие впечатления испытали ребята, увидев себя на большом экране?О проблемах взаимопонимания, отношении к жизни, о сложных ситуациях и способах их преодоления, об обиде и, конечно, любви. «Ты не больной - у тебя временные трудности». Кажется, совсем не детский фильм, но ребята приняли непростую историю близко к сердцу. И, конечно, юные актеры почувствовали себя звездами экрана.Поработать на одной площадке с Иваном Охлобыстиным - о таком, кажется, даже не рискнешь мечтать. Однако только на первый взгляд кажется, что съемки фильма - просто развлечение. Настоящая и серьезная работа.По словам режиссера фильма практически все кировские локации вошли в итоговую версию картины. На показе были и родители ребят. Сегодня это общий кино-праздник.