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Новости / Культура

В прокат вышел фильм "Временные трудности", который снимался в Кирове

Вчера, 11:01 | Просмотров: 197 | Автор: Карина Алоян | Версия для печати
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Весной юные кировчане приняли участие в съемках художественного фильма "Временные трудности". И, конечно, с нетерпением ждали премьеры. Какие впечатления испытали ребята, увидев себя на большом экране?

О проблемах взаимопонимания, отношении к жизни, о сложных ситуациях и способах их преодоления, об обиде и, конечно, любви. «Ты не больной - у тебя временные трудности». Кажется, совсем не детский фильм, но ребята приняли непростую историю близко к сердцу. И, конечно, юные актеры почувствовали себя звездами экрана.

В прокат вышел фильм "Временные трудности", который снимался в КировеЕГОР КНЯЗЕВ:
«Мне очень понравилось. Ощущения необычные. Как будто такое дежавю».
 
 
 
В прокат вышел фильм "Временные трудности", который снимался в КировеАРСЕНИЙ БАБАЙЛОВ:
«Всей компашкой делали хоть одно и то же, но все равно чувствовал себя героем главным».

Поработать на одной площадке с Иваном Охлобыстиным - о таком, кажется, даже не рискнешь мечтать. Однако только на первый взгляд кажется, что съемки фильма - просто развлечение. Настоящая и серьезная работа.

В прокат вышел фильм "Временные трудности", который снимался в КировеИРИНА ДОЛГИХ:
«Я снималась и в маленькой роли, просто сидела девочкой в классе, но все равно это интересно, тебя покажут на большом экране, тебя увидят много людей».
 
По словам режиссера фильма практически все кировские локации вошли в итоговую версию картины. На показе были и родители ребят. Сегодня это общий кино-праздник.

В прокат вышел фильм "Временные трудности", который снимался в КировеИРИНА:
«Я горжусь, что мой сын снимался во "Временных трудностях". Я горжусь, что дети "Миниатюры" там, в большинстве снимались. Мы ждали эту премьеру.


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