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Новости / Культура

В Пушкинке рассказали об истории зонтика, о его месте в литературе и поэзии

Сегодня, 15:28 | Просмотров: 97 | Автор: Юлия Шалаева | Версия для печати
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Дождливая осенняя пора подсказала тему необычного вечера в библиотеке имени Пушкина. Читатели узнали об истории зонтика, о его месте в литературе и поэзии.

- Ай, можно пальцы прищемить…
 
 
Старый зонтик хоть и кусается, но дорог Елене Шараповой как память. В шестидесятые годы с ним ходила её мама, сегодня зонт хранится как семейная реликвия.

В Пушкинке рассказали об истории зонтика, о его месте в литературе и поэзииЕЛЕНА ШАРАПОВА, МЕТОДИСТ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ГОРОДСКОЙ БИБЛИОТЕКИ ИМ. А.С.ПУШКИНА:
«Видите, ткань не традиционная, ручка тоже. Вот хранился – пригодился».
 
 
Зонтик Елены - один из экспонатов выставки, которую специально к очередному литературному вечеру организовали сотрудники библиотеки имени Пушкина. С миру по нитке - они собрали целую коллекцию зонтов, чтобы как можно ярче раскрыть перед читателями образ этого загадочного и старинного предмета. Зонтику уже почти 4 тысячи лет и изначально он являлся символом власти.

В Пушкинке рассказали об истории зонтика, о его месте в литературе и поэзииАЛЁНА МИНИНА, ГЛАВНЫЙ БИБЛИОТЕКАРЬ ОТДЕЛА ОБСЛУЖИВАНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ГОРОДСКОЙ БИБЛИОТЕКИ ИМ. А.С.ПУШКИНА:
«Носить их могли только самые богатые и знатные люди. Украшали их перьями, драгоценными камнями, металлами. Они были очень тяжелые и носили их слуги - носители зонта».
 
 
Читатели библиотеки так же пришли не с пустыми руками. Галина Балабанова не носит с собой зонта, потому что он ей не нужен. Вот уже 30 лет она шьет из зонтиков накидки от дождя.

В Пушкинке рассказали об истории зонтика, о его месте в литературе и поэзииГАЛИНА БАЛАБАНОВА, ЧИТАТЕЛЬ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ГОРОДСКОЙ БИБЛИОТЕКИ ИМ. А.С.ПУШКИНА:
«Это зонт, а это от детской курточки капюшон. Ни надо ничего убирать. Некоторые делают на застежке».
 
 
Это третий вечер в жизни литературной гостиной, когда в центре внимания предмет. Ранее библиотекари рассказывали про шали и шляпки. Сегодня - герой вечера зонт, как образ дождливой осени, не заставившей себя долго ждать.


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