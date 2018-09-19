В Кирове проходит фестиваль кукольных театров
- Будет счастлив тот, кто к нам на фестиваль "Вятка - город детства" придет.
В четвертый раз на Вятке проходит фестиваль кукольных театров, участниками которого становятся лучшие профессиональные и негосударственные театры кукол со всего мира. Евгения Устюгова представляет Кемеровский театр кукол имени Гайдара, в Кирове она впервые. Труппа привезла спектакль "Стойкий оловянный солдатик" о любви солдатика и прекрасной танцовщицы.
ЕВГЕНИЯ УСТЮГОВА, УЧАСТНИК ФЕСТИВАЛЯ:
«Мы подмастерья. Там есть мастер и мастерица, которые мастерят кукол, рассказывают историю об их любви, сочиняют, создают препятствия, преграды для их отношений, но всё-таки их чувства побеждают. Ну а мы - подмастерья, которые им помогаем».
Фестиваль был открыт под звуки духового оркестра, а увлекательное представление от Кировского театра кукол никого не оставило равнодушным.
- Ну, здравствуйте, здравствуйте.
- Здравия желаем ваше королевское величество.
44 театра из 13 стран хотели принять участие в фестивале, но исполнительная дирекция провела тщательный отбор, после которого был утвержден список из 11 театров.
ИГОРЬ ВАСИЛЬЕВ, ГУБЕРНАТОР КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Все получат удовольствие от спектаклей кукольных театров, обменяются друг с другом творческими достижениями. Дай Бог, чтобы этот фестиваль продолжался каждый год, а число участников множилось».
Иностранным гостем фестиваля стал театр кукол из Франции. Оценивать участников будет опытное и строгое жюри.
ВАЛЕРИЙ ШАДСКИЙ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЖЮРИ:
«Фестиваль - это замечательно, но поскольку это не только праздник, но еще и соревнование, в любом соревновании есть жюри, я как председатель жюри клянусь судить честно, не кривя душой».
Фестиваль всегда вызывает большой интерес у публики, даже на открытии собралось большое количество любителей театра.
- Хочу, чтоб всё было удачно, чтоб было всем весело, чтобы все ушли счастливые с этого фестиваля.
Добавим, что фестиваль проводится раз в два года и вносит свой весомый вклад в популяризацию мирового театрального искусства.
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