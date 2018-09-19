В Кирове проходит фестиваль кукольных театров

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Взрослые могут возвратиться в беззаботное детство. Это стало возможным благодаря Международному фестивалю театров кукол "Вятка - Город детства".В четвертый раз на Вятке проходит фестиваль кукольных театров, участниками которого становятся лучшие профессиональные и негосударственные театры кукол со всего мира. Евгения Устюгова представляет Кемеровский театр кукол имени Гайдара, в Кирове она впервые. Труппа привезла спектакль "Стойкий оловянный солдатик" о любви солдатика и прекрасной танцовщицы.Фестиваль был открыт под звуки духового оркестра, а увлекательное представление от Кировского театра кукол никого не оставило равнодушным.44 театра из 13 стран хотели принять участие в фестивале, но исполнительная дирекция провела тщательный отбор, после которого был утвержден список из 11 театров.Иностранным гостем фестиваля стал театр кукол из Франции. Оценивать участников будет опытное и строгое жюри.Фестиваль всегда вызывает большой интерес у публики, даже на открытии собралось большое количество любителей театра.Добавим, что фестиваль проводится раз в два года и вносит свой весомый вклад в популяризацию мирового театрального искусства.