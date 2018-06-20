В библиотеке имени Грина представлено творчество педагогов Студии ремёсел

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В библиотеке имени Грина сегодня можно познакомиться с творческими работами педагогов Студии ремёсел. На выставке представлены живопись, керамика, лоскутное шитье и глиняная игрушка.Подобный формат экспозиции для преподавателей оказался непривычным. По отдельности выставлялись почти все. В содружестве - впервые. Каждый сам решал, какие работы показать, сделать новые, или выбрать самые любимые.Но все же интересные. И самая первая игрушка Елизаветы - собачка по имени Бэла, и забавные слоники. На выставке также представлена живопись, керамика, лоскутное шитье, изделия из лозы, куклы и народные костюмы.Выставка объединила 13 педагогов Студии ремесел. Каждому свойственна своя манера передачи образа: в одних работах преобладает натурность, созерцательность, в других – обобщенность; одни произведения подробно передают детали, другие – более лаконичны. Работы, выполненные в разных техниках, тем не менее, взаимно дополняют друг друга.