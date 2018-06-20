В библиотеке имени Грина представлено творчество педагогов Студии ремёсел
Подобный формат экспозиции для преподавателей оказался непривычным. По отдельности выставлялись почти все. В содружестве - впервые. Каждый сам решал, какие работы показать, сделать новые, или выбрать самые любимые.
ЕЛИЗАВЕТА ПАПЫРИНА, ПЕДАГОГ СТУДИИ РЕМЕСЕЛ, КУРАТОР ВЫСТАВКИ:
«Я от себя представила новую технику, я занимаюсь лепкой с детьми из глины, но выступила в качестве педагога по вязанию в этот раз, поскольку не так давно занимаюсь, сложно было найти какое-то разнообразие работ, они достаточно получились одинаковые».
Но все же интересные. И самая первая игрушка Елизаветы - собачка по имени Бэла, и забавные слоники. На выставке также представлена живопись, керамика, лоскутное шитье, изделия из лозы, куклы и народные костюмы.
МАРИНА ЮМАГУЛОВА, ПЕДАГОГ СТУДИИ РЕМЕСЕЛ:
«У меня много было техник исполнения - настенные росписи, работа с металлом, с нитками, коллажи, но все-таки моим любимым материалом всегда была акварель. А работы хотелось показать разных лет, портрет мамы - это еще 96 год, ее, сожалению, сейчас нет, она тоже у меня художник, ну и 12-й год, 17-й».
Выставка объединила 13 педагогов Студии ремесел. Каждому свойственна своя манера передачи образа: в одних работах преобладает натурность, созерцательность, в других – обобщенность; одни произведения подробно передают детали, другие – более лаконичны. Работы, выполненные в разных техниках, тем не менее, взаимно дополняют друг друга.
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