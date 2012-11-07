Выставка молодых художников России в «Галерее Прогресса»

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В "Галерее Прогресса" сегодня можно познакомиться с творчеством молодых художников.Выставка современного искусства объединила более 100 произведений живописи, графики, декоративно-прикладного и народного искусства молодых художников со всей России. Каждая работа привлекательна по-своему: некоторые вовлекают в атмосферу деревенской или городской жизни, где-то проглядывает глубокая философская мысль. Но любой художник закладывает в своё произведение внутренний смысл.Соорганизатор и одновременно участник выставки "Новый Альянс" Вадим Русских представил зрителю две картины, темой которых явилась армия. Он отслужил 4 года назад, но впечатления до сих пор свежи. На одной картине изображены суровые армейские будни.Молодые художники выбирают самые разнообразные направления работы - от авангарда до реалистичного письма.Добавим, что выставка объединила работы более 50 участников из 17 регионов.