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Новости / Культура

Выставка молодых художников России в «Галерее Прогресса»

Сегодня, 10:07 | Просмотров: 25 | Автор: Альбина Самигуллина | Версия для печати
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В "Галерее Прогресса" сегодня можно познакомиться с творчеством молодых художников.

Выставка современного искусства объединила более 100 произведений живописи, графики, декоративно-прикладного и народного искусства молодых художников со всей России. Каждая работа привлекательна по-своему: некоторые вовлекают в атмосферу деревенской или городской жизни, где-то проглядывает глубокая философская мысль. Но любой художник закладывает в своё произведение внутренний смысл.

Выставка молодых художников России в «Галерее Прогресса»ДМИТРИЙ ШИЛЯЕВ, ДИРЕКТОР ЦСИ "ГАЛЕРЕЯ ПРОГРЕССА":
«Это всегда диалог смотрящего и автора. Вот в этой работе смысл, который мы видим, взаимодействие с алкоголем - это всегда на грани. Четко выразил в таком минималистическом образе мысль автор о том, что дружба с алкоголем, взаимодействие с алкоголем всегда на грани, чувство меры должно быть».
 
Соорганизатор и одновременно участник выставки "Новый Альянс" Вадим Русских представил зрителю две картины, темой которых явилась армия. Он отслужил 4 года назад, но впечатления до сих пор свежи. На одной картине изображены суровые армейские будни.

Выставка молодых художников России в «Галерее Прогресса»ВАДИМ РУССКИХ, ЧЛЕН "СОЮЗА ХУДОЖНИКОВ РОССИИ", ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ МОЛОДЕЖНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ ПРИ "СОЮЗЕ ХУДОЖНИКОВ РОССИИ":
«Запечатлен момент уничтожения, борьбы с травой - уничтожение травы. И ирония данной темы состоит в том, что для этих целей в армии используются абсолютно различные средства - начиная от собственных рук, каких-то старинных методов - косы, например, до современных - триммер, мотокоса и так далее. И всё это находится в таком диком миксе».
 
Молодые художники выбирают самые разнообразные направления работы - от авангарда до реалистичного письма.

Выставка молодых художников России в «Галерее Прогресса»МАКСИМ НАУМОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ВЯТСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ "СОЮЗ ХУДОЖНИКОВ РОССИИ":
«Разброс тем самый различный - от темы Чернобыля до тем, которые затрагивают молодежь с точки зрения позитива, взгляд на современную архитектуру, на современную жизнь, или же, наоборот, уход во внутренний мир».
 
Добавим, что выставка объединила работы более 50 участников из 17 регионов.


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