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«Все из дерева, шестеренки латунные. Вот они до сих пор тикают».

- Бьет, а не кукарекает.

«А эти часы узнают многие - они точь в точь как из кинофильма Москва слезам не верит. И уж такой звонок точно не пропустишь и проснешься вовремя».

«Эти часы считаются интерьерными. Они проникли в Россию в 19 веке, во всех крупных купеческих и дворянских домах такие часы имели место быть».

В Доме-музее Яна Райниса в Слободском открылась выставка старинных часов. Все экспонаты из частной коллекции слобожанина Леонида Дружкова. Он собирает часы уже на протяжении сорока лет.Эти часы 19 века одни из первых в коллекции Леонида Дружкова. Сейчас они на ходу - показывают и часы, и секунды, и числа. Завода хватает на три дня. Механизм самый простой - маятник, гири, шестеренки.Собирать старинные часы Леонид Петрович начал еще в 70-е годы. Все экспонаты коллекции - это часы слобожан или жителей окрестных деревень. Что-то ему отдавали, что-то он находил в заброшенных домах. Часы чистил, ремонтировал, возвращал к жизни. Самые старые, еще с деревянным механизмом, датируются 18-м веком.Тикают не только эти часы, но и остальные тридцать. Как говорит коллекционер - если часы ходят, значит живут. Сейчас Леонид Петрович озадачен молчанием кукушки. У двух советских часов меха съели мыши, и птичка выходит из домика молча.Кстати, про часы с кукушкой существует легенда. Говорят, их придумали в 18 веке немецкие часовщики, чтобы развеселить принцессу. Сначала хотели сделать петушка, но не смогли воспроизвести кукареканье, с кукушкой все оказалось проще.Есть здесь и часы двух знаменитых европейских марок 19 века - "Леруа а Пари" и "Юнгханс". Благодаря легкой руке Леонида Петровича они идут до сих пор.В доме-музее Яна Райниса устраивать выставки частных коллекций - обычная практика. Сегодня по экспонатам можно проследить, как со временем менялись часы и их механизмы.