Именные вилки купцов Вахрушевых в Кировском краеведческом музее
- Вилки, ложки, они были подарены на свадьбу.
Буква "В" - вилки, да не простые, а серебряные. Эти столовые приборы пролежали в земле несколько десятилетий. Купцы Вахрушевы прятали семейные реликвии от советской власти. Столовые приборы были найдены в середине семидесятых кировскими пионерами.
ЛЮДМИЛА СЕННИКОВА, НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК КИРОВСКОГО ОБЛАСТНОГО КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ:
«Форма вилки, их ручки - они обычные. Ничего в них уникального нет, кроме вензеля! Который здесь имеется. Который говорит о принадлежности семье Вахрушевых. Уникальность их в этом вензеле».
Краеведческий музей делится информацией о вилках в рамках интернет-акции "Музейная азбука". Каждый четверг можно узнать об экспонате на очередную букву алфавита. Вилки - часть постоянной экспозиции. В соцсетях сотрудники музея рассказывают про то, что характеризует именно вятскую землю, ее историю, ее жителей.
ЛАРИСА ЦАРЕГОРОДЦЕВА, ЗАВ. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИМ ОТДЕЛОМ КИРОВСКОГО ОБЛАСТНОГО КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ:
«В основном стараемся, да, из постоянной. Но, если работает какая-то очень интересная выставка, мы стараемся освещать и это».
В интернет-акции "Музейная азбука" участвуют многие музеи приволжского федерального округа. По ее итогам будет составлена виртуальная экспозиция. Она расскажет о самых значимых музейных артефактах регионов.
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