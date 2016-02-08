Именные вилки купцов Вахрушевых в Кировском краеведческом музее

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Кировский краеведческий музей подключился к интернет-акции российских музеев и в сети представляет свои экспонаты. Таким образом, можно узнать об именных вилках купцов Вахрушевых.Буква "В" - вилки, да не простые, а серебряные. Эти столовые приборы пролежали в земле несколько десятилетий. Купцы Вахрушевы прятали семейные реликвии от советской власти. Столовые приборы были найдены в середине семидесятых кировскими пионерами.Краеведческий музей делится информацией о вилках в рамках интернет-акции "Музейная азбука". Каждый четверг можно узнать об экспонате на очередную букву алфавита. Вилки - часть постоянной экспозиции. В соцсетях сотрудники музея рассказывают про то, что характеризует именно вятскую землю, ее историю, ее жителей.В интернет-акции "Музейная азбука" участвуют многие музеи приволжского федерального округа. По ее итогам будет составлена виртуальная экспозиция. Она расскажет о самых значимых музейных артефактах регионов.