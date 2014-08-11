Выставка "Песок и кровь" Франсиско Гойя и Пабло Пикассо в выставочном зале художественного музея
СОФЬЯ ПИКУЛЕВА, СОТРУДНИК ВЫСТАВОЧНОГО ЗАЛА ВЯТСКОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО МУЗЕЯ:
«Он считал, что работы хорошо будут приняты публикой, но для испанцев коррида была праздником, а работы в какой-то мере жестокие. Поэтому эта серия не была так тепло принята, как планировал художник».
Для Гойи важны историзм и правдивость. Поэтому его коррида больше напоминает документальную живопись, близкую к фотографии. У Пабло Пикассо, напротив, нет задачи передать реальность, его интересуют образы и символы, мистические связи между персонажами. Причем иногда самые неожиданные.
СОФЬЯ ПИКУЛЕВА, СОТРУДНИК ВЫСТАВОЧНОГО ЗАЛА ВЯТСКОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО МУЗЕЯ:
«Здесь мы можем видеть образ Иисуса. Пабло Пикассо показывал, что Иисус жертва и бык тоже жертва испанской корриды. Эти работы более условны, чем у Гойи. Пикассо вдохновлялся наскальной живописью пещеры Альтамиры».
Серию рисунков, посвященную корриде, Пикассо также создает в зрелом возрасте. Когда Пабло пишет свою мистерию любви и смерти ему уже 80. В корриде, как в действии, Пикассо видит совершенное воплощение пластики человеческого тела и восхищается матадорами. Быка же он представляет сущим воплощением стихийных сил природы.
СОФЬЯ ПИКУЛЕВА, СОТРУДНИК ВЫСТАВОЧНОГО ЗАЛА ВЯТСКОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО МУЗЕЯ:
«Цветная литография трудоемкий и сложный процесс. Все литографии подлинные, так как повторить те же цвета, которые использовал Пикассо невозможно».
Кировчане могут увидеть более 130 офортов и литографий Гойи и Пикассо. Кроме того, на выставке "Песок и кровь" будут проходить лекции и мастер-классы, где можно будет подробнее узнать о корриде, о техниках, в которых созданы представленные работы, и о творчестве двух великих художников.
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