Выставка "Песок и кровь" Франсиско Гойя и Пабло Пикассо в выставочном зале художественного музея

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Увидеть корриду глазами двух великих испанских художников можно в Выставочном зале художественного музея.

Два великих сына Испании Франсиско Гойа и Пабло Пикассо в своем творчестве часто обращались к теме корриды. Так в 1814 году, когда Гойе было уже шестьдесят, он создает серию офортов под названием "Тавромахия". В ней художник уходит от привычного в то время изображения корриды красочным и праздничным представлением, чем вызывает непонимание и даже недовольство у испанцев.Для Гойи важны историзм и правдивость. Поэтому его коррида больше напоминает документальную живопись, близкую к фотографии. У Пабло Пикассо, напротив, нет задачи передать реальность, его интересуют образы и символы, мистические связи между персонажами. Причем иногда самые неожиданные.Серию рисунков, посвященную корриде, Пикассо также создает в зрелом возрасте. Когда Пабло пишет свою мистерию любви и смерти ему уже 80. В корриде, как в действии, Пикассо видит совершенное воплощение пластики человеческого тела и восхищается матадорами. Быка же он представляет сущим воплощением стихийных сил природы.Кировчане могут увидеть более 130 офортов и литографий Гойи и Пикассо. Кроме того, на выставке "Песок и кровь" будут проходить лекции и мастер-классы, где можно будет подробнее узнать о корриде, о техниках, в которых созданы представленные работы, и о творчестве двух великих художников.