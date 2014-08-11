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Выставка "Песок и кровь" Франсиско Гойя и Пабло Пикассо в выставочном зале художественного музея

Сегодня, 11:55 | Просмотров: 70 | Автор: Юлия Шалаева | Версия для печати
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Увидеть корриду глазами двух великих испанских художников можно в Выставочном зале художественного музея.
 
 
Два великих сына Испании Франсиско Гойа и Пабло Пикассо в своем творчестве часто обращались к теме корриды. Так в 1814 году, когда Гойе было уже шестьдесят, он создает серию офортов под названием "Тавромахия". В ней художник уходит от привычного в то время изображения корриды красочным и праздничным представлением, чем вызывает непонимание и даже недовольство у испанцев.

Выставка "Песок и кровь" Франсиско Гойя и Пабло Пикассо в выставочном зале художественного музеяСОФЬЯ ПИКУЛЕВА, СОТРУДНИК ВЫСТАВОЧНОГО ЗАЛА ВЯТСКОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО МУЗЕЯ:
«Он считал, что работы хорошо будут приняты публикой, но для испанцев коррида была праздником, а работы в какой-то мере жестокие. Поэтому эта серия не была так тепло принята, как планировал художник».

Для Гойи важны историзм и правдивость. Поэтому его коррида больше напоминает документальную живопись, близкую к фотографии. У Пабло Пикассо, напротив, нет задачи передать реальность, его интересуют образы и символы, мистические связи между персонажами. Причем иногда самые неожиданные.

СОФЬЯ ПИКУЛЕВА, СОТРУДНИК ВЫСТАВОЧНОГО ЗАЛА ВЯТСКОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО МУЗЕЯ:
«Здесь мы можем видеть образ Иисуса. Пабло Пикассо показывал, что Иисус жертва и бык тоже жертва испанской корриды. Эти работы более условны, чем у Гойи. Пикассо вдохновлялся наскальной живописью пещеры Альтамиры».

Серию рисунков, посвященную корриде, Пикассо также создает в зрелом возрасте. Когда Пабло пишет свою мистерию любви и смерти ему уже 80. В корриде, как в действии, Пикассо видит совершенное воплощение пластики человеческого тела и восхищается матадорами. Быка же он представляет сущим воплощением стихийных сил природы.

СОФЬЯ ПИКУЛЕВА, СОТРУДНИК ВЫСТАВОЧНОГО ЗАЛА ВЯТСКОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО МУЗЕЯ:
«Цветная литография трудоемкий и сложный процесс. Все литографии подлинные, так как повторить те же цвета, которые использовал Пикассо невозможно».

Кировчане могут увидеть более 130 офортов и литографий Гойи и Пикассо. Кроме того, на выставке "Песок и кровь" будут проходить лекции и мастер-классы, где можно будет подробнее узнать о корриде, о техниках, в которых созданы представленные работы, и о творчестве двух великих художников.


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