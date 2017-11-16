Выставка "Пернатая радуга" в выставочном зале кировского зоомузея
ВЛАДИМИР СОТНИКОВ, ОРНИТОЛОГ, ГЛАВНЫЙ ХРАНИТЕЛЬ КИРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ЗООЛОГИЧЕСКОГО МУЗЕЯ:
«Птички самые разнообразные и среди них есть очень скромно, и очень ярко окрашенные, то есть если посмотреть на все, что здесь представлено, здесь можно увидеть в наряде птиц все цвета радуги, а еще множество оттенков, различных отливов».
Каждый экспонат - редкий экземпляр. Настоящими звёздами выставки стали - сорокопутовый свиристель. Это не случайно - ведь посмотреть на этот экспонат можно только в нашем городе.
ВЛАДИМИР СОТНИКОВ, ОРНИТОЛОГ, ГЛАВНЫЙ ХРАНИТЕЛЬ КИРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ЗООЛОГИЧЕСКОГО МУЗЕЯ:
«В коллекции музея есть очень интересный вид, который в стране представлен всего лишь двумя экземплярами. Специально звонили в Ленинград и в Москву, оказалось, что у них нет этого вида».
Коллекция птиц уникальна. Это результат многочисленных экспедиций Владимира Сотникова в Среднюю Азию, на Дальний Восток и Сибирь. В её основе - 500 видов птиц Кировской области, других регионов России, а также ближнего зарубежья.
КАРИНА АЛОЯН, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Здесь действительно "пернатая радуга". Одна из самых красивых птиц на этой выставке - утка-мандаринка получила свое название далеко не просто так. Оказывается, давным давно в Китае на родине этой птицы "мандаринами" назывались богатые вельможи, которые носили пёстрые одежды, вот и утка-мандаринка, которая от природы получила такой окрас стала называться именно так».
Зоологическая коллекция имеет не только региональное, но и общероссийское значение.
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