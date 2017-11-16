Выставка "Пернатая радуга" в выставочном зале кировского зоомузея

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В выставочном зале Кировского зоомузея открылась выставка "Пернатая радуга".Стремительный, легкий полет, красивое пение, самая невероятная окраска оперения - это все про них. Птицы населяют все уголки нашей планеты. Это наиболее многочисленный класс позвоночных. Здесь они не на птичьих правах, они - главные герои выставки.Каждый экспонат - редкий экземпляр. Настоящими звёздами выставки стали - сорокопутовый свиристель. Это не случайно - ведь посмотреть на этот экспонат можно только в нашем городе.Коллекция птиц уникальна. Это результат многочисленных экспедиций Владимира Сотникова в Среднюю Азию, на Дальний Восток и Сибирь. В её основе - 500 видов птиц Кировской области, других регионов России, а также ближнего зарубежья.Зоологическая коллекция имеет не только региональное, но и общероссийское значение.