Поделиться новостью:

В Кирове подводят итоги областного конкурса "Вятская провинция - красота деревенская". Жюри предстоит определить победителей в номинациях "Самая красивая деревня Вятского края" и "Самый красивый малый город".На конкурс "Вятская провинция - красота деревенская" заявились девять районов. Некоторые выдвинули сразу несколько населенных пунктов. В итоге за звание самой красивой деревни и самого красивого малого города борются 12-ть "конкурсантов".Жюри уже побывало во всех населенных пунктах, претендующих на победу. Сегодня выбирают не только победителя.Конкурс "Вятская провинция - красота деревенская" проводится впервые. Организаторы надеются, что он станет традиционным. Отметим, сам конкурс вызвал интерес и за пределами нашего региона.Какие населенные пункты получили звание "Самая красивая деревня Вятского края" и "Самый красивый малый город", будет объявлено 19-го октября в день работников сельского хозяйства.