В Кирове подводят итоги областного конкурса "Вятская провинция - красота деревенская"
На конкурс "Вятская провинция - красота деревенская" заявились девять районов. Некоторые выдвинули сразу несколько населенных пунктов. В итоге за звание самой красивой деревни и самого красивого малого города борются 12-ть "конкурсантов".
ОЛЬГА ШАБАЛИНА, РУКОВОДИТЕЛЬ АССОЦИАЦИИ СЕЛЬСКОГО АГРАРНОГО ТУРИЗМА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Претенденты очень достойные, инициативные, яркие креативные. В Кировской области очень большой туристический потенциал именно для развития сельского туризма».
Жюри уже побывало во всех населенных пунктах, претендующих на победу. Сегодня выбирают не только победителя.
ОЛЬГА ШАБАЛИНА, РУКОВОДИТЕЛЬ АССОЦИАЦИИ СЕЛЬСКОГО АГРАРНОГО ТУРИЗМА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Обязательно мы планируем номинациями самых всех ярких участников. Поскольку, я думаю, они вполне заслужили».
Конкурс "Вятская провинция - красота деревенская" проводится впервые. Организаторы надеются, что он станет традиционным. Отметим, сам конкурс вызвал интерес и за пределами нашего региона.
ЛЕОНИД ТРУШНИКОВ, ЧЛЕН ЖЮРИ:
«У нас есть уверенность, что вот эта инициатива, она, наверное, уже гуляет по другим регионам. По другим областям и краям».
Какие населенные пункты получили звание "Самая красивая деревня Вятского края" и "Самый красивый малый город", будет объявлено 19-го октября в день работников сельского хозяйства.
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