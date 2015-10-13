"Уходящую Вятку" можно увидеть в библиотеке имени Грина

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«Здесь представлена панорама - улица Ленина, как она сейчас называется, она раньше была сначала Воскресенская, вот, видите, церковь - она называлась Воскресенская, потом Вознесенская, и поэтому название улиц всегда соответствовали церкви, которая тут стояла».

«Картины сами по себе достаточно живые, несмотря на то, что они выполнены карандашом, они очень объемные, красивые. В плане профессионализма выполнены просто потрясающе, рисовали как-никак художники, современные, профессиональные. Потрясающе просто. Вот это вот всё воссоздали - Вятку прошлых лет».

Уголки Кирова, где сохранился дух старого города, во все времена вдохновляли художников. "Уходящую Вятку" сегодня можно увидеть в библиотеке имени Грина.Многочисленные храмы, необычные домики с резными наличниками, незатейливые улочки - всё это осталось только на картинах и фотографиях. Любовь Пестова-Целищева изображает ушедшие красоты на своих картинах. Работает художница в самых разнообразных техниках - сухая кисть, карандаш, акварель, офорт, тушь-перо. На её работах изображены улицы, площади, архитектура старого города.Сейчас на месте этой церкви стоит Центральная гостиница. Напротив неё в сквере располагался храм, построенный в XVII веке неизвестным архитектором. На картине также можно увидеть Стефановскую церковь и церковь Александра Невского, которые были уничтожены. Кроме работ Любови Алексеевны экспозицию украсили картины её сына - Ильи Пестова-Целищева. Он любит работать в старой графической технике - линогравюре. Надвратная церковь Трифонова монастыря, Николаевская улица, Крестова церковь позволят прочувствовать атмосферу города в период конца XIX и начала XX веков.В феврале следующего года Любовь Пестова-Целищева планирует презентовать книгу "Общегосударственные и губернские дороги Вятки", которая будет наполнена иллюстрациями этих картин. Познакомиться с улицами и архитектурой старой Вятки можно будет до 3 ноября в библиотеке имени Грина.