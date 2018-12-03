В музее Грина открылась выставка о жизни и творчестве поэтов Николая Заболоцкого и Леонида Дьяконова. Что связывает этих талантливых людей?
"Не позволяй душе лениться, чтоб воду в ступе не толочь" - эти строки Николая Заболоцкого слышал каждый. Будущий поэт родился в Казани. Но большой отрезок жизни провел в Кировской области, в городе Уржуме. Николай Алексеевич и Леонид Владимирович, два двоюродных брата. Их судьбы переплетались и в жизни, переплетаются и сейчас - на одной выставке на двоих.
ТАТЬЯНА ЗАГВОЗДКИНА, КУРАТОР ВЫСТАВКИ:
«Мы старались представить наиболее интересные и редкие документы, рукописи, копии и фотографии из жизни, основные этапы их творчества».
Именно на Уржумской земле поэт осознал себя и ощутил радость познания природы. Картины Александра Веприкова - неотъемлемая часть выставки. Так называемый эффект полного погружения. У художника с поэтом немало общего - в первую очередь любовь к родному краю.
АЛЕКСАНДР ВЕПРИКОВ, ЗАСЛУЖЕННЫЙ ХУДОЖНИК РФ:
«Учился в той же школе как раз Ленинской, что и Заболоцкий, сидел даже за той партой, было дело - у меня какая-то преемственность отсюда».
Леонид же Дьяконов родился в Вятке. Влюбившись в чтение еще в школе - это осталось с ним навсегда. Именно он собрал большую коллекцию фольклорных материалов по родному краю. На выставке - уникальные экспонаты, связанные с творческой жизнью поэта. ЕЛЕНА НАУМОВА, ЧЛЕН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ РОССИИ, ЛАУРЕАТ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПРЕМИИ ИМ. Н. ЗАБОЛОЦКОГО:
«Леонида Владимировича я лично знала. Он часто приезжал на наши семинары, когда мы еще были молодыми, в клубе "Молодость", приходил на занятия. Это был человек той эпохи, той интеллигентности и от него это исходило, и мы этим заряжались».
В музее Грина признаются - эта выставка, вряд ли кого-то оставит равнодушным.
ТАТЬЯНА ЗАГВОЗДКИНА, КУРАТОР ВЫСТАВКИ:
«Если кировчане интересуются духовной жизнью Вятки, любят хорошую поэзию, пейзаж, судьба нашей Вятки, если они вообще неравнодушны к судьбе нашего города - как они могут не прийти на такую выставку».
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