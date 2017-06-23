О судьбе дома купца Лебедева на улице Дерендяева, 61
Дом, признанный аварийным, по плану подлежал сносу в конце этого года. И уже было решено сохранить хотя бы уникальные элементы декора с объемной резьбой. Однако, кировские историки всё же предприняли еще одну попытку спасти памятник деревянной Вятки.
ЕЛЕНА КУСТОВА, ДОКТОР ИСТОРИЧЕСКИХ НАУК:
«Шансов было немного, чтобы его включили в объекты культурного наследия, тем не менее, два месяца я провела в нашем архиве в поисках информации об этом доме, насколько он ценен, чем он интересен. Но сейчас не менее важно сделать так, чтобы он не просто стоял, не просто были бы эти стены, а чтобы кто-то их взял и привел в должный вид, сами дома, к сожалению, сейчас не в лучшем состоянии, они требуют ремонта».
За последние два года на территории области было выявлено 24 объекта культурного наследия. Один из них - как раз дом купца Лебедева на Дерендяева, 61.
МИХАИЛ УС, НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ:
«Выявленный объект - это промежуточный этап, он включен в перечень выявленных, если он получит положительное заключение историко-культурной экспертизы, объекты будут включены в реестр объектов культурного наследия».
Но на проведение экспертизы тоже требуются немалые средства. Сколько понадобится на восстановление, пока не может сказать никто. Одним из вариантов может стать субсидия на сохранение многоквартирных домов, которые являются объектами культурного наследия. Соответствующий законопроект сейчас разрабатывается на уровне федерации.
МИХАИЛ УС, НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ:
«Мы рассматриваем вопрос, в том числе, и с муниципалами о возможности приведения объектов в надлежащий вид к 650-летию города, но будет это или нет, еще под вопросом».
Остается надеяться, что дома купца Лебедева, украшенные барельефными наличниками сложной объемной резьбы, дождутся и историко-культурной экспертизы, и восстановительных работ.
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