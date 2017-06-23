О судьбе дома купца Лебедева на улице Дерендяева, 61

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Дом купца Лебедева на улице Дерендяева, 61 был включён в перечень выявленных объектов культурного наследия. Но в соответствующий реестр здание может попасть только после проведения экспертизы. Средств на нее пока нет, как, впрочем, и на восстановительные работы.Дом, признанный аварийным, по плану подлежал сносу в конце этого года. И уже было решено сохранить хотя бы уникальные элементы декора с объемной резьбой. Однако, кировские историки всё же предприняли еще одну попытку спасти памятник деревянной Вятки.За последние два года на территории области было выявлено 24 объекта культурного наследия. Один из них - как раз дом купца Лебедева на Дерендяева, 61.Но на проведение экспертизы тоже требуются немалые средства. Сколько понадобится на восстановление, пока не может сказать никто. Одним из вариантов может стать субсидия на сохранение многоквартирных домов, которые являются объектами культурного наследия. Соответствующий законопроект сейчас разрабатывается на уровне федерации.Остается надеяться, что дома купца Лебедева, украшенные барельефными наличниками сложной объемной резьбы, дождутся и историко-культурной экспертизы, и восстановительных работ.