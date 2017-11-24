В Кирове пройдёт патриотическая акция «Александро-Невская ленточка».

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6 декабря в 14.00 на площади у областной Филармонии стартует городская гражданско-патриотическая акция «Александро-Невская ленточка».

Педагоги и воспитанники детского объединения «Лига юного волонтера» ДЮЦ им. А. Невского вместе с представителями Молодежного отдела Вятской епархии будут вручать всем желающим Александро-Невские ленточки.

В День памяти святого благоверного князя Александра Невского, погребённого 6 декабря 1263 г. во Владимире, активисты-волонтеры познакомят кировчан и гостей города с биографией этого великого русского полководца.

Акция проводится также для популяризации городского творческого конкурса «Мы гордимся», который уже не первый год проходит в Кирове в рамках масштабного Межрегионального проекта «Александр Невский - Слава, Дух и Имя России».