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Новости / Культура

В Галерее прогресса открылась фотовыставка "Дикая природа России"

Сегодня, 15:11 | Просмотров: 99 | Автор: Михаил Конышев | Версия для печати
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В центре современного искусства "Галерея прогресса" можно увидеть лучшие работы финалистов фотоконкурса "Дикая природа России".

Выставка это плод труда тысячи фотографов. В этом году на ежегодный конкурс присылали более 60 000 фотографий, сделанных на территории нашей страны, а для итоговой выставки члены конкурсного жюри тщательно отобрали более 170 лучших снимков.

В Галерее прогресса открылась фотовыставка "Дикая природа России" НАТАЛИ ПЫШКО, ДИРЕКТОР "ГАЛЕРЕИ ПРОГРЕССА":
«В этот раз выставку мы ждали очень давно. Поскольку фотовыставки это одни из самых любимых выставок. Здесь широкая публика, интересно и детям и взрослым. Также это путешествие своего рода. Мы можем увидеть те редкие потаенные уголки России».
 
Фотоконкурс это возможность привлечь внимание к красоте нашей природы, к тем нетронутым уголкам, которые требуют нашего внимания и заботы. Выставка представлена в 15-ти основных номинациях. Как отмечают организаторы, особенно интересна номинация "Городские джунгли", где показана тонкая грань между человеком и животным миром.

НАТАЛИ ПЫШКО, ДИРЕКТОР "ГАЛЕРЕИ ПРОГРЕССА":
«На это и направлен наш конкурс, чтобы эта глобальная урбанизация, которая движется на нас со всех сторон не так давила, и мы даже в городских джунглях могли заметить какие-то вещи, каких-то животных, которые попадают туда и встречаются с человеком».

После окончания выставки в Кирове яркая коллекция удивительных работ отправится в путешествие по другим городам России.


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