В Галерее прогресса открылась фотовыставка "Дикая природа России"

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В центре современного искусства "Галерея прогресса" можно увидеть лучшие работы финалистов фотоконкурса "Дикая природа России".Выставка это плод труда тысячи фотографов. В этом году на ежегодный конкурс присылали более 60 000 фотографий, сделанных на территории нашей страны, а для итоговой выставки члены конкурсного жюри тщательно отобрали более 170 лучших снимков.Фотоконкурс это возможность привлечь внимание к красоте нашей природы, к тем нетронутым уголкам, которые требуют нашего внимания и заботы. Выставка представлена в 15-ти основных номинациях. Как отмечают организаторы, особенно интересна номинация "Городские джунгли", где показана тонкая грань между человеком и животным миром.После окончания выставки в Кирове яркая коллекция удивительных работ отправится в путешествие по другим городам России.