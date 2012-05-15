В Галерее прогресса открылась фотовыставка "Дикая природа России"
Выставка это плод труда тысячи фотографов. В этом году на ежегодный конкурс присылали более 60 000 фотографий, сделанных на территории нашей страны, а для итоговой выставки члены конкурсного жюри тщательно отобрали более 170 лучших снимков.
НАТАЛИ ПЫШКО, ДИРЕКТОР "ГАЛЕРЕИ ПРОГРЕССА":
«В этот раз выставку мы ждали очень давно. Поскольку фотовыставки это одни из самых любимых выставок. Здесь широкая публика, интересно и детям и взрослым. Также это путешествие своего рода. Мы можем увидеть те редкие потаенные уголки России».
Фотоконкурс это возможность привлечь внимание к красоте нашей природы, к тем нетронутым уголкам, которые требуют нашего внимания и заботы. Выставка представлена в 15-ти основных номинациях. Как отмечают организаторы, особенно интересна номинация "Городские джунгли", где показана тонкая грань между человеком и животным миром.
НАТАЛИ ПЫШКО, ДИРЕКТОР "ГАЛЕРЕИ ПРОГРЕССА":
«На это и направлен наш конкурс, чтобы эта глобальная урбанизация, которая движется на нас со всех сторон не так давила, и мы даже в городских джунглях могли заметить какие-то вещи, каких-то животных, которые попадают туда и встречаются с человеком».
После окончания выставки в Кирове яркая коллекция удивительных работ отправится в путешествие по другим городам России.
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