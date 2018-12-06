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Новости / Культура

Градостроительный совет Кирова одобрил проекты строительства нескольких новых зданий в центре города.

Сегодня, 16:04 | Просмотров: 79 | Версия для печати
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Одно из административных зданий появится на Орловской, 12-а.
 
Двухэтажное здание рассчитано на 20 сотрудников. Число парковочных мест (с учетом уличных) составит 18.
 
Также в Кирове появится дом в византийском стиле. В квадрате улиц Розы Люксембург - Свободы - Советской - Ленина вместо пустыря построят многоэтажный дом, общая площадь жилья в котором составит 11 тысяч квадратных метров. У него будет переменная этажность - 16 и 17 этажей.
 
Проект выполнен в стиле неоклассики. Фасад здания украсят яркие цветные вставки по типу византийской стеклянной мозаики, эркеры, барельефы и декоративные колонны. Цокольный этаж будет выполнен в фактуре гранита, облицовка верхних этажей сделана под камень и декоративный кирпич.
 
Здание спроектировано таким образом, что кажется устремлённым вверх. В ночное время дом будет подсвечиваться. Члены градостроительного совета единогласно отметили, что проект очень интересный и создаёт стилевую доминанту всего района.
 
Градостроительный совет Кирова одобрил проекты строительства нескольких новых зданий в центре города.А вот проект третьей очереди комплекса «Кристалл» вызвал споры. Присутствовавшие на градсовете архитекторы, и руководители города отметили, что уже состоявшиеся первая и вторая очередь «Кристалла», открывая городскую панораму при въезде с моста, скорее, «грузят» взгляд, нежели привлекают его.
 
Если поставить здесь еще и эту «свечку», взгляд будет просто натыкаться на неё. В итоге город получит на берегу реки громоздкую, угловатую доминанту, выполненную в архитектурных традициях 40-летней давности.
 
Также вопросы с обеспечением пожарной безопасности здания. В Кирове нет ни одной пожарной части, которая располагала бы автолестницей или подъемником, могущими подняться выше 17-го этажа. Также открытие «Кристалла»-3 увеличит трафик автомобильного движения в данном микрорайоне и осложнит и без того непростую дорожную ситуацию.
 
Проект «Кристалла»-3 отправили на доработку.


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