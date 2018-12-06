В Киров привезли знаменитую васнецовскую "Аленушку".

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В Вятский художественный музей привезли уникальный экспонат.

Из музея-заповедника «Абрамцево» в Киров доставили знаменитую «Аленушку» Виктора Васнецова.

Это самый первый вариант всем известной картины, которая хранится в Третьяковской галерее. Экспонат станет одним из центральных на масштабной выставке «Виктор Васнецов и эпоха», которая откроется в музее в конце декабря.

Кстати, искусствоведы до сих пор спорят, был ли реальный прототип у Аленушки. Одни считают, что Васнецов списал образ с местной деревенской девочки-сироты, другие находят в героине черты дочери известного мецената Саввы Мамонтова.

Добавим, что накануне стали известны новые лауреаты премии имени братьев Васнецовых. Напомним, премия присуждается ежегодно в двух номнация "Призвание" и "Вдохновение".

В этом году победителем в первой номинации стал кировский художник Николай Жолобов, хорошо известный своими живописными работами, посвященными природе и сельскому быту. Вторым лауреатом стал народный художник России, участник Васнецовских плэнеров Евгений Ромашко.