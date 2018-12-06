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Новости / Культура

В Киров привезли знаменитую васнецовскую "Аленушку".

Сегодня, 16:20 | Просмотров: 113 | Версия для печати
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В Вятский художественный музей привезли уникальный экспонат.
 
Из музея-заповедника «Абрамцево» в Киров доставили знаменитую «Аленушку» Виктора Васнецова.
 
Это самый первый вариант всем известной картины, которая хранится в Третьяковской галерее. Экспонат станет одним из центральных на масштабной выставке «Виктор Васнецов и эпоха», которая откроется в музее в конце декабря.
 
Кстати, искусствоведы до сих пор спорят, был ли реальный прототип у Аленушки. Одни считают, что Васнецов списал образ с местной деревенской девочки-сироты, другие находят в героине черты дочери известного мецената Саввы Мамонтова.
 
Добавим, что накануне стали известны новые лауреаты премии имени братьев Васнецовых. Напомним, премия присуждается ежегодно в двух номнация "Призвание" и "Вдохновение".
 
В этом году победителем в первой номинации стал кировский художник Николай Жолобов, хорошо известный своими живописными работами, посвященными природе и сельскому быту. Вторым лауреатом стал народный художник России, участник Васнецовских плэнеров Евгений Ромашко. 


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