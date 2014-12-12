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Новости / Культура

В Кирове завершились 15-е Васнецовские чтения

Сегодня, 15:26 | Просмотров: 83 | Автор: Валентина Палкина | Версия для печати
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В Кирове завершились 15-е Васнецовские чтения. Школьники представили свои исследовательские работы, рисунки, рукотворные книги и даже мультфильмы, посвященные истории родного края.

Четвероклассница Полина Бушкова рассказывает о своей работе, которую представляет на чтениях. Мультфильм создавали всей семьей. Самым сложным было выстроить около двух тысяч кадров, не сломав при этом фигурки. А началось все после посещения музея дымковской игрушки.

В Кирове завершились 15-е Васнецовские чтения ПОЛИНА БУШКОВА, УЧАСТНИЦА ВАСНЕЦОВСКИХ ЧТЕНИЙ:
«Мы слепили несколько штук, потом мне преподаватель подсказал сделать мультик, мы сделали пластилиновый мультфильм, там отражено, как женщины наряжались у колодца, чтобы понравиться женихам, как проходил свадебный обряд, там рассказывается именно о сути дымковской игрушки».

К истокам обращались и другие участники Васнецовских чтений. Арина Ковязина узнала у своей прабабушки, как во время войны делали кукол из подручных материалов. И начала создавать их сама, сначала маленьких, а потом и больших.

В Кирове завершились 15-е Васнецовские чтения АРИНА КОВЯЗИНА, УЧАСТНИЦА ВАСНЕЦОВСКИХ ЧТЕНИЙ:
«Мне кажется, что ими интереснее играть, потому что первая игра, когда ты их делаешь, а потом играешь, они тебе более дороги, ведь ты их сделал своей душой».

Васнецовские историко-краеведческие чтения проходят в 15-й раз. По традиции кировские школьники не только представляют результаты своей творческой деятельности, но и встречаются с известными кировскими краеведами, литераторами, художниками. Отметим, что в этом году впервые заявлена номинация «Рукотворная книга».

В Кирове завершились 15-е Васнецовские чтения ЮЛИЯ МАКАРОВА, ЗАВЕДУЮЩАЯ БИБЛИОТЕКОЙ № 9 ИМ. А.М. ВАСНЕЦОВА:
«Мы считаем, что это очень успешное начало, работы очень интересные, очень красивые, выполнены в различных техниках, содержание очень оригинальное, здесь и сказки, и вятский фольклор, и стихи собственного сочинения, ребята хорошо очень поработали».

Авторы лучших работ были отмечены наградами в 3-х номинациях: исследования, художественное творчество и рукотворная книга.


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