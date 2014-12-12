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В Кирове завершились 15-е Васнецовские чтения. Школьники представили свои исследовательские работы, рисунки, рукотворные книги и даже мультфильмы, посвященные истории родного края.Четвероклассница Полина Бушкова рассказывает о своей работе, которую представляет на чтениях. Мультфильм создавали всей семьей. Самым сложным было выстроить около двух тысяч кадров, не сломав при этом фигурки. А началось все после посещения музея дымковской игрушки.К истокам обращались и другие участники Васнецовских чтений. Арина Ковязина узнала у своей прабабушки, как во время войны делали кукол из подручных материалов. И начала создавать их сама, сначала маленьких, а потом и больших.Васнецовские историко-краеведческие чтения проходят в 15-й раз. По традиции кировские школьники не только представляют результаты своей творческой деятельности, но и встречаются с известными кировскими краеведами, литераторами, художниками. Отметим, что в этом году впервые заявлена номинация «Рукотворная книга».Авторы лучших работ были отмечены наградами в 3-х номинациях: исследования, художественное творчество и рукотворная книга.