В библиотеке им. Пушкина состоялись краеведческие посиделки
«На Вятке свои порядки», «Вятские - парни хватские» - эти и многие другие пословицы говорят о характере жителей нашего края. Вспомнить вятский говор и уникальные диалектные слова, услышать о вятских традициях и праздниках, а также поиграть в народные игры и попробовать разобраться - какой он, вятский человек.
АЛЁНА МИНИНА, ГЛАВНЫЙ БИБЛИОТЕКАРЬ ЧИТАЛЬНОГО ЗАЛА:
«О вятском характере, о вятском говоре, быте, как в 19 веке жили наши предки о фольклористах - Дьяконове, Зеленине, исполнят вятские песни».
Музыкальные композиции о родном городе, народные вятские частушки, просмотр документальных фильмов о крестьянском быте Вятской губернии - здесь собрались настоящие ценители истории родного края.
АЛЕКСЕЙ ФОМИНЫХ, РЕЖИССЕР ГТРК "ВЯТКА, ВЕДУЩИЙ КИНОЛЕКТОРИЯ "МЫ - ВЯТСКИЕ":
«Для меня вятский фольклор - это, наверное, все-таки это очень яркий, ритмичный вариант народного творчества, когда люди изливали свои настроения в народных песнях. Вот в 1898 года Александр Васнецов издал такую книгу "Песни Северо-Восточной России"».
Кроме того, в рамках встречи каждый желающий смог прочесть любимое стихотворение о любимом городе.
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