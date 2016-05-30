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В библиотеке им. Пушкина состоялись краеведческие посиделки, посвященные Дню Кировской области и 140-летию этнографа Дмитрия Зеленина.«На Вятке свои порядки», «Вятские - парни хватские» - эти и многие другие пословицы говорят о характере жителей нашего края. Вспомнить вятский говор и уникальные диалектные слова, услышать о вятских традициях и праздниках, а также поиграть в народные игры и попробовать разобраться - какой он, вятский человек.Музыкальные композиции о родном городе, народные вятские частушки, просмотр документальных фильмов о крестьянском быте Вятской губернии - здесь собрались настоящие ценители истории родного края.Кроме того, в рамках встречи каждый желающий смог прочесть любимое стихотворение о любимом городе.