Выставка-квест "Азбука" Петра Фролова

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«Здесь много красивых картин, мне очень понравилось».

«На протяжении восьми лет художник писал азбуку. Он вдохновлялся работами Бенуа, который так же зашифровывал действия или слова на определенную букву. Художник сделал современную интерпретацию».

«Итак, вначале выбираем работу, смотрим, на какую букву слова здесь зашифрованы. Начинаем записывать: лебедь, леопард, лилии. В каждой картине может быть зашифровано 50, в некоторых даже сто слов».

«Удивительно интересно, увлекательно, и не хочется уходить пока не выполнишь задание. До последнего стоишь и пытаешься найти даже больше, чем нужно».

И выставка, и квест - в Выставочном зале Вятского художественного музея запустили необычный проект - "Азбука" Петра Фролова. Каждая картина в экспозиции - это ребус и чтобы его разгадать, нужно внимательно рассмотреть все детали композиции.Сдавать зачет по лексикологии в выставочном зале им еще не приходилось. Китайские студенты пытаются разгадать ребус художника Петра Фролова и найти в картине как можно больше слов на одну и ту же букву. "Мозговой штурм" тем временем не мешает гостям из поднебесной оценить своеобразную эстетику автора.Иностранные студенты одни из первых посетили эту необычную выставку под названием "Азбука". Художник Петр Фролов попробовал создать свой мир, объединенный азбучным принципом.В своем проекте Петр Фролов стирает все возрастные границы и предлагает и детям, и взрослым включиться в процесс изучения алфавита через игру. Каждая, представленная в экспозиции работа посвящена определенной букве. Задача гостей - найти как можно больше букв-образов.Посетители выставки могут посоревноваться, кто больше найдет и выпишет слов на конкретную букву. Чтобы ничего не упустить, нужно внимательно рассмотреть все детали.Проект "Азбука" соединяет в себе искусство, лексику и игру. Одновременно удивляет, веселит, обучает и задает загадки.