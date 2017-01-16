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Новости / Культура

Выставка-квест "Азбука" Петра Фролова

Сегодня, 11:06 | Просмотров: 108 | Автор: Юлия Шалаева | Версия для печати
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И выставка, и квест - в Выставочном зале Вятского художественного музея запустили необычный проект - "Азбука" Петра Фролова. Каждая картина в экспозиции - это ребус и чтобы его разгадать, нужно внимательно рассмотреть все детали композиции.

Сдавать зачет по лексикологии в выставочном зале им еще не приходилось. Китайские студенты пытаются разгадать ребус художника Петра Фролова и найти в картине как можно больше слов на одну и ту же букву. "Мозговой штурм" тем временем не мешает гостям из поднебесной оценить своеобразную эстетику автора.

Выставка-квест "Азбука" Петра Фролова ЧЖАО СЮЕЯО, СТУДЕНТКА ВЯТГУ:
«Здесь много красивых картин, мне очень понравилось».
 
 
Иностранные студенты одни из первых посетили эту необычную выставку под названием "Азбука". Художник Петр Фролов попробовал создать свой мир, объединенный азбучным принципом.

Выставка-квест "Азбука" Петра Фролова СОФЬЯ ПИКУЛЕВА, СОТРУДНИК ВЫСТАВОЧНОГО ЗАЛА ВЯТСКОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО МУЗЕЯ:
«На протяжении восьми лет художник писал азбуку. Он вдохновлялся работами Бенуа, который так же зашифровывал действия или слова на определенную букву. Художник сделал современную интерпретацию».
 
 
В своем проекте Петр Фролов стирает все возрастные границы и предлагает и детям, и взрослым включиться в процесс изучения алфавита через игру. Каждая, представленная в экспозиции работа посвящена определенной букве. Задача гостей - найти как можно больше букв-образов.

Выставка-квест "Азбука" Петра Фролова ЮЛИЯ ШАЛАЕВА, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Итак, вначале выбираем работу, смотрим, на какую букву слова здесь зашифрованы. Начинаем записывать: лебедь, леопард, лилии. В каждой картине может быть зашифровано 50, в некоторых даже сто слов».
 
 
Посетители выставки могут посоревноваться, кто больше найдет и выпишет слов на конкретную букву. Чтобы ничего не упустить, нужно внимательно рассмотреть все детали.

Выставка-квест "Азбука" Петра Фролова ЕЛЕНА ЧЕТВЕРИКОВА, ПОСЕТИТЕЛЬ ВЫСТАВКИ:
«Удивительно интересно, увлекательно, и не хочется уходить пока не выполнишь задание. До последнего стоишь и пытаешься найти даже больше, чем нужно».
 
 
Проект "Азбука" соединяет в себе искусство, лексику и игру. Одновременно удивляет, веселит, обучает и задает загадки.


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