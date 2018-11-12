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- Видите, как она ложится - до конца не затягивать, должен быть воздух, свобода.

«Почитала по вышивке лентами - оказывается она берет свое начало в 14 веке во Франции. Сам Людовик 15, это было его увлечение, занимался этим собственноручно. Вышивал кисеты, кошельки, дарил своим придворным».

«Как можно сделать такое мелкое оперение у птицы. Эта техника называется трапунта. Вышивается птичка, она гладкая, с обратной стороны делается надрез, набивается синтепон и зашивается - получается объем».

«Мне очень нравится вышивать лентами и получается неплохо. Так хорошо, душа радуется».

В Народной галерее ОДНТ прошел мастер-класс по вышивке лентами. Его провела участница выставки "Вышитая картина" Татьяна Гаврилкина. Мастерица живет в Котельниче, что не мешает ей побеждать в международных конкурсах по вышивке.Татьяна Гаврилкина занимается вышивкой лентами семь лет. Это необычное увлечение в ее жизни появилось случайно. Татьяна ехала из Кирова в Котельнич и по дороге листала журнал по рукоделию. Одна из работ, вышитая лентами, ее поразила.Обшить лентами можно все что угодно - шкатулки, фоторамки, декоративные пасхальные яйца, бижутерию. Татьяна любит браться за все, но особенно ей по душе вышивать картины. Она как настоящий художник расписывает фон, составляет композицию, вот только детали прописывает не красками, а атласными лентами.В технике вышивки лентами есть свои тонкости. Например, цветы можно сначала вышить белыми лентами, затем уже готовую работу затонировать. Или другой вариант - изначально подобрать ленты разных цветов. Есть и свои маленькие секреты - так, чтобы цветы выглядели, как живые стежки не должны быть слишком ровные и аккуратные. Ведь в природе не бывает ничего идеального.Вышивка лентами для Татьяны Гаврилкиной не просто увлечение - а важная часть жизни. Её изысканный стиль уже высоко оценили не только в России, но и на международных конкурсах по вышивке.