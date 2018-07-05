В Кировской области торжественно открыли год Театра

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«Например, будет эпизод о том как Наталья Ланская-Пушкина давала балы в здании, где сейчас Театр на Спасской. Как она была в Вятке, занималась благотворительностью».

«Основные вопросы - это кадровая политика в театрах и условия для создания новых постановок. Все остальное мы сделаем сами».

«В сфере культуры средняя зарплата 31.700 рублей по основному персоналу».

Сегодня на сцене Кировского драмтеатра состоится торжественное открытие Года театра. Один вечер объединит коллективы всех театров города, а также самых преданных поклонников театрального искусства.Честь торжественно открыть Год театра выпала Кировскому драмтеатру. В фойе на втором этаже развернулась выставка-воспоминание. Здесь и манекены из спектакля "Каренин", и костюмы, маски, сценарии, афиши лучших постановок разных лет всех трех кировских театров. Но все же, главное действо зрителей ждет на сцене. Год театра откроют сборным спектаклем «Мифы и легенды театральной Вятки». Актеры расскажут историю театра, где соединяется прошлое, настоящее и будущее.В преддверии года театра журналистов собрали, чтобы поговорить и о творческих планах. Конечно же, по всей стране в 2019 году будут проходить всевозможные фестивали, в том числе международные. Наши театры уже подали заявки на участие. Зрителей ждут и новые постановки - будет много классики - русской и зарубежной, творческие встречи с артистами, семинары, театральные лаборатории. Но самое главное - в предстоящем году будет составлена концепция развития театров в Кировской области. К слову, этого документа театралы ждут давно. Назрело много вопросов - например, кадровый.Что касается финансирования - в этом году в три кировских театра удалось привлечь 195 млн. рублей. Это федеральные, региональные деньги, средства собственных доходов. По словам министра культуры, за счет сокращения управленческого аппарата удалось повысить и зарплату сотрудников театров.Больше всего в Год театра жизнь изменится у Кировской драмы. Здесь намечается большой ремонт - реконструкция здания, модернизация сцены и зала. В общей сложности необходим один миллиард рублей. Сейчас министерство культуры ведет переговоры по поводу федерального финансирования.