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Новости / Культура

В Кировской области торжественно открыли год Театра

Сегодня, 17:46 | Просмотров: 110 | Автор: Юлия Шалаева | Версия для печати
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Сегодня на сцене Кировского драмтеатра состоится торжественное открытие Года театра. Один вечер объединит коллективы всех театров города, а также самых преданных поклонников театрального искусства.

Честь торжественно открыть Год театра выпала Кировскому драмтеатру. В фойе на втором этаже развернулась выставка-воспоминание. Здесь и манекены из спектакля "Каренин", и костюмы, маски, сценарии, афиши лучших постановок разных лет всех трех кировских театров. Но все же, главное действо зрителей ждет на сцене. Год театра откроют сборным спектаклем «Мифы и легенды театральной Вятки». Актеры расскажут историю театра, где соединяется прошлое, настоящее и будущее.

В Кировской области торжественно открыли год ТеатраЕВГЕНИЙ ЛАНЦОВ, ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ КИРОВСКОГО ДРАМАТИЧЕСКОГО ТЕАТРА:
«Например, будет эпизод о том как Наталья Ланская-Пушкина давала балы в здании, где сейчас Театр на Спасской. Как она была в Вятке, занималась благотворительностью».
 
 
В преддверии года театра журналистов собрали, чтобы поговорить и о творческих планах. Конечно же, по всей стране в 2019 году будут проходить всевозможные фестивали, в том числе международные. Наши театры уже подали заявки на участие. Зрителей ждут и новые постановки - будет много классики - русской и зарубежной, творческие встречи с артистами, семинары, театральные лаборатории. Но самое главное - в предстоящем году будет составлена концепция развития театров в Кировской области. К слову, этого документа театралы ждут давно. Назрело много вопросов - например, кадровый.

В Кировской области торжественно открыли год ТеатраВЛАДИМИР ГРИБАНОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КИРОВСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ СОЮЗА ТЕАТРАЛЬНЫХ ДЕЯТЕЛЕЙ РОССИИ, ДИРЕКТОР "ТЕАТРА НА СПАССКОЙ":
«Основные вопросы - это кадровая политика в театрах и условия для создания новых постановок. Все остальное мы сделаем сами».
 
 
Что касается финансирования - в этом году в три кировских театра удалось привлечь 195 млн. рублей. Это федеральные, региональные деньги, средства собственных доходов. По словам министра культуры, за счет сокращения управленческого аппарата удалось повысить и зарплату сотрудников театров.

В Кировской области торжественно открыли год ТеатраТАТЬЯНА МАЗУР, МИНИСТР КУЛЬТУРЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«В сфере культуры средняя зарплата 31.700 рублей по основному персоналу».
 
 
Больше всего в Год театра жизнь изменится у Кировской драмы. Здесь намечается большой ремонт - реконструкция здания, модернизация сцены и зала. В общей сложности необходим один миллиард рублей. Сейчас министерство культуры ведет переговоры по поводу федерального финансирования.


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