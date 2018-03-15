Круглый стол, посвященный памятникам федерального значения в пространстве города
Историки, краеведы, школьники, студенты, педагоги. Все вместе о вопросах сохранения исторических зданий, культовых сооружений на территории города и области, их влиянии на культурно-историческое развитие региона и патриотическое воспитание подрастающего поколения.
ГАЛИНА НАГОРНИЧНЫХ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА БИБЛИОТЕКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА ИМ. А ЛИХАНОВА:
«Различные обзорные экскурсии, познавательные мероприятия и все они были посвящены знаменательной дате нашего города - это особняк Петра Гусева, и вот этому особняку исполняется в этом году 200 лет».
Итог встречи - награждение лучших работ в рамках краеведческого конкурса - «В старинных зданиях дух времени живет». На конкурс было прислано 44 работы из Кирова и 9 районов области. Около 50 человек размышляли о судьбе старинных зданий.
НАДЕЖДА ТАТАРИНОВА, ЧЛЕН ЖЮРИ, ДИРЕКТОР БИБЛИОТЕКИ ИМ. А. ЛИХАНОВА:
«Были и детские работы, и молодежные, и взрослые много интересного написали. Во-первых, там не только были исследовательские работы, можно было написать рассказ, сочинение, можно было сделать видеоролик, создать презентацию».
Победителям конкурса была предоставлена возможность презентовать свои работы и выступить перед участниками круглого стола.
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