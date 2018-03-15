Поделиться новостью:

В библиотеке имени Альберта Лиханова прошел круглый стол, посвященный памятникам федерального значения в пространстве города.Историки, краеведы, школьники, студенты, педагоги. Все вместе о вопросах сохранения исторических зданий, культовых сооружений на территории города и области, их влиянии на культурно-историческое развитие региона и патриотическое воспитание подрастающего поколения.Итог встречи - награждение лучших работ в рамках краеведческого конкурса - «В старинных зданиях дух времени живет». На конкурс было прислано 44 работы из Кирова и 9 районов области. Около 50 человек размышляли о судьбе старинных зданий.Победителям конкурса была предоставлена возможность презентовать свои работы и выступить перед участниками круглого стола.