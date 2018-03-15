ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

Сегодня пятница

14 декабря 2018г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 66.4337
EURO: 75.3890
Погода в городе Кирове:
вечером:  -13...-11°C
ночью:  -15...-13°C
Добавить в избранное
Новости / Культура

Круглый стол, посвященный памятникам федерального значения в пространстве города

Сегодня, 11:53 | Просмотров: 101 | Автор: Карина Алоян | Версия для печати
Поделиться новостью:
В библиотеке имени Альберта Лиханова прошел круглый стол, посвященный памятникам федерального значения в пространстве города.

Историки, краеведы, школьники, студенты, педагоги. Все вместе о вопросах сохранения исторических зданий, культовых сооружений на территории города и области, их влиянии на культурно-историческое развитие региона и патриотическое воспитание подрастающего поколения.

Круглый стол, посвященный памятникам федерального значения в пространстве городаГАЛИНА НАГОРНИЧНЫХ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА БИБЛИОТЕКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА ИМ. А ЛИХАНОВА:
«Различные обзорные экскурсии, познавательные мероприятия и все они были посвящены знаменательной дате нашего города - это особняк Петра Гусева, и вот этому особняку исполняется в этом году 200 лет».

Итог встречи - награждение лучших работ в рамках краеведческого конкурса - «В старинных зданиях дух времени живет». На конкурс было прислано 44 работы из Кирова и 9 районов области. Около 50 человек размышляли о судьбе старинных зданий.

Круглый стол, посвященный памятникам федерального значения в пространстве городаНАДЕЖДА ТАТАРИНОВА, ЧЛЕН ЖЮРИ, ДИРЕКТОР БИБЛИОТЕКИ ИМ. А. ЛИХАНОВА:
«Были и детские работы, и молодежные, и взрослые много интересного написали. Во-первых, там не только были исследовательские работы, можно было написать рассказ, сочинение, можно было сделать видеоролик, создать презентацию».

Победителям конкурса была предоставлена возможность презентовать свои работы и выступить перед участниками круглого стола.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама

Последние новости

В Кирсе следователи устанавливают обстоятельства пищевого отравления 20 школьников.

19:49 13.12.2018


В Кирсе следователи устанавливают обстоятельства пищевого отравления 20 школьников.

В Кирове задержали таксиста, сдавшего пассажиру сдачу "билетами банка приколов".

15:59 13.12.2018


В Кирове задержали таксиста, сдавшего пассажиру сдачу "билетами банка приколов".

В Орловском районе фура врезалась в «БМВ»: 1 человек погиб.

15:40 13.12.2018


В Орловском районе фура врезалась в «БМВ»: 1 человек погиб.

Кировская "Родина" с разгромным счетом проиграла хабаровскому ХК "СКА-Нефтяник".

15:26 13.12.2018


Кировская "Родина" с разгромным счетом проиграла хабаровскому ХК "СКА-Нефтяник".

В пригородах Кирова создадут дополнительные контейнерные площадки для мусора.

14:12 13.12.2018


В пригородах Кирова создадут дополнительные контейнерные площадки для мусора.

Жители Советска пожаловались на опасный недострой в центре города.

13:43 13.12.2018


Жители Советска пожаловались на опасный недострой в центре города.

31-летний кировчанин задержан за организацию наркопритона.

13:14 13.12.2018


31-летний кировчанин задержан за организацию наркопритона.

Все новости

Вести. Кировская область

В Герценке стартовал проект "Шекспировская полка"

15:36 14.12.2018


В Герценке стартовал проект "Шекспировская полка"

В областном дворце молодёжи проходит фестиваль социальных спектаклей

15:32 14.12.2018


В областном дворце молодёжи проходит фестиваль социальных спектаклей

В Диораме стартовал новый выставочный проект "Новогодний калейдоскоп"

11:56 14.12.2018


В Диораме стартовал новый выставочный проект "Новогодний калейдоскоп"

В областном краеведческом музее представлено творчество знаменитых художников-модернистов

11:55 14.12.2018


В областном краеведческом музее представлено творчество знаменитых художников-модернистов

Круглый стол, посвященный памятникам федерального значения в пространстве города

11:53 14.12.2018


Круглый стол, посвященный памятникам федерального значения в пространстве города

Все новости

Реклама

Реклама

Похожие новости:

Выставка графических работ «Черным по белому» в библиотеке имени Альберта Лиханова

15.03.2018


Выставка графических работ «Черным по белому» в библиотеке имени Альберта Лиханова

Конкурс чтецов в библиотеке имени Лиханова

02.03.2018


Конкурс чтецов в библиотеке имени Лиханова

В библиотеке имени Лиханова наградили победителей детского конкурса чтецов

29.03.2018


В библиотеке имени Лиханова наградили победителей детского конкурса чтецов

Конкурс чтецов в библиотеке имени Альберта Лиханова

25.02.2014


Конкурс чтецов в библиотеке имени Альберта Лиханова

Лауреаты премии Альберта Лиханова

30.05.2011


Лауреаты премии Альберта Лиханова

Конкурс юных чтецов в библиотеке имени Лиханова

10.02.2015


Конкурс юных чтецов в библиотеке имени Лиханова

Популярные новости

В ДТП в Юрьянском районе погибла молодая женщина.

03.12.2018


В ДТП в Юрьянском районе погибла молодая женщина.

В Кировской области проводят проверку по факту схода с рельсов более 30-ти вагонов с рудой.

11.12.2018


В Кировской области проводят проверку по факту схода с рельсов более 30-ти вагонов с рудой.

В Кирове вежливый грабитель украл из ювелирного салона золотую цепочку.

05.12.2018


В Кирове вежливый грабитель украл из ювелирного салона золотую цепочку.

В Кирове начали сносить незаконные постройки на Кикиморской горе.

05.12.2018


В Кирове начали сносить незаконные постройки на Кикиморской горе.

Кировчанина задержали за продажу будильника со скрытой видеокамерой.

10.12.2018


Кировчанина задержали за продажу будильника со скрытой видеокамерой.

В Уржумском районе пожарные спасли из горящей фермы две сотни телят.

03.12.2018


В Уржумском районе пожарные спасли из горящей фермы две сотни телят.

© Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Вятка» 2006 - 2018.

Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель (соучредители) – федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор - Панина Е.В., редактор ГТРК «Вятка» - Чуракова О.Н. Адрес электронной почты и телефон редакции ГТРК «Вятка»: vesti@gtrk-vyatka.ru, (8332) 37-76-08.

16 +

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка"www.gtrk-vyatka.ru

Рейтинг@Mail.ru


Наверх