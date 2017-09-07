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Новости / Культура

В областном краеведческом музее представлено творчество знаменитых художников-модернистов

Сегодня, 11:55 | Просмотров: 104 | Автор: Валентина Палкина | Версия для печати
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В краеведческом музее сегодня можно познакомиться с творчеством знаменитых художников-модернистов. На выставке "Золотой поцелуй" представлены картины, плакаты и рисунки конца 19-го - начала 20-го века.

Цифровые репродукции картин выполнены в технике «жикле», которая позволяет воссоздать тончайшие нюансы художественного почерка мастера, игру цвета и светотени, характер и фактуру мазка, и даже кракелюры - трещины красочного слоя.

В областном краеведческом музее представлено творчество знаменитых художников-модернистов ЛАРИСА ЦАРЕГОРОДЦЕВА, ЗАВЕДУЮЩАЯ ОТДЕЛОМ КИРОВСКОГО ОБЛАСТНОГО КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ:
«"Жикле" - это факсимильная копия оригинальных картин художников, краска наносится многослойно на натуральный холст, и практически все картины выполнены в том виде, в котором их написал художник».
 
 
Название выставке дала картина «Поцелуй» живописца, графика и декоратора из Австрии Густава Климта. Именно с его именем обычно связывают стиль модерн.

ЛАРИСА ЦАРЕГОРОДЦЕВА, ЗАВЕДУЮЩАЯ ОТДЕЛОМ КИРОВСКОГО ОБЛАСТНОГО КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ:
«Это были лучшие годы Густава Климта, когда он работал в этой технике, "золотой" его период, когда он рисовал сусальным золотом, и эти картины одни из дорогих в его творчестве».
 
 
Представлены и картины Альфонса Мухи, моравского театрального художника, иллюстратора и ювелирного дизайнера. Известен он и как создатель «официального» графического стиля независимой Чехословакии, образованной в 1918 году.

ЛАРИСА ЦАРЕГОРОДЦЕВА, ЗАВЕДУЮЩАЯ ОТДЕЛОМ КИРОВСКОГО ОБЛАСТНОГО КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ:
«Он был первым, кто разработал дизайн банкнот для нового государства, почтовых марок, и, конечно, это "Эпопея", когда он воспевает славянские народы, в которую вошли 20 картин размером 6 на 8, и для нее специально отвели отдельное здание, где находится только "Славянская эпопея"».
 
 
Ярким представителем ар-нуво, так называли модерн французы, был Анри де Тулуз-Лотрек. Художника прославили плакаты, превозносившие парижскую богему, именно он одним из первых всерьез занялся рисованием афиш. Выставка цифровых репродукций - это уже пятый проект художественно-образовательной программы областного краеведческого музея.


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