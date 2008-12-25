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Новости / Культура

В Диораме стартовал новый выставочный проект "Новогодний калейдоскоп"

Сегодня, 11:56 | Просмотров: 106 | Автор: Альбина Самигуллина | Версия для печати
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В Диораме стартовал новый выставочный проект "Новогодний калейдоскоп". Как убедилась Альбина Самигуллина, у тех, кто побывал на выставке, уже появилось новогоднее настроение.

Как праздновали Новый год и Рождество наши прабабушки, как ездили на балы и участвовали в карнавалах более ста лет назад - с этого начинается выставочная история. Шагая мимо витрин, можно увидеть, как была украшена Театральная площадь, начиная с сороковых годов. Также можно проследить за изменениями Деда Мороза: первый больше похож на десантника - у него суровый вид и соответствующая одежда.

В Диораме стартовал новый выставочный проект "Новогодний калейдоскоп" ОЛЬГА ХРИСТОЛЮБОВА, ЛЕКТОР-ЭКСКУРСОВОД МВЦ "ДИОРАМА":
«Интерьер гостиной в преддверии Рождества, за окном видно, как уже начинаются гуляния. Ведь после Рождества начинались Святки, начиналось всеобщее гуляние, всеобщее волшебство».
 
 
Можно увидеть, в каких платьях и костюмах ходили на детские утренники наши бабушки и их мамы, и какие подарки они получали. Представлены и зимние пейзажи, игрушки и поделки Ирины Бузук. А поделки детсадовцев, которые занимаются в диораме, никого не оставят равнодушными. Гостями познавательного занятия "Что за праздник - Новый Год!" стали первоклассники из 37-й школы. Ребята подготовили для него стихи.

На выставке проводятся мастер-классы, на которых можно смастерить подарки своими руками. Она будет работать до 20 января. 


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