В Диораме стартовал новый выставочный проект "Новогодний калейдоскоп"
Как праздновали Новый год и Рождество наши прабабушки, как ездили на балы и участвовали в карнавалах более ста лет назад - с этого начинается выставочная история. Шагая мимо витрин, можно увидеть, как была украшена Театральная площадь, начиная с сороковых годов. Также можно проследить за изменениями Деда Мороза: первый больше похож на десантника - у него суровый вид и соответствующая одежда.
ОЛЬГА ХРИСТОЛЮБОВА, ЛЕКТОР-ЭКСКУРСОВОД МВЦ "ДИОРАМА":
На выставке проводятся мастер-классы, на которых можно смастерить подарки своими руками. Она будет работать до 20 января.
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