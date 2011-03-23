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Новости / Культура

В Герценке стартовал проект "Шекспировская полка"

Сегодня, 15:36 | Просмотров: 97 | Автор: Иван Швецов | Версия для печати
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В Герценке стартовал проект "Шекспировская полка". Теперь читатели могут на сайте библиотеки познакомиться с шедеврами отдела литературы на иностранных языках - изданиями Шекспира 18 века и другими библиографическими редкостями. В честь открытия нового раздела сайта в библиотеке сыграли мини-спектакль "Гамлет".

Шекспировская тема широко представлена в фондах отдела литературы на иностранных языках. Коллекция формировалась на протяжении всей истории библиотеки, и содержит поистине уникальные издания. Теперь увидеть эти книги «в лицо» — с переплетами, титульными листами, фронтисписами, иллюстрациями, экслибрисами, автографами владельцев сможет любой, даже из дома. Достаточно открыть рубрику "шекспировская полка" на сайте библиотеки.

В Герценке стартовал проект "Шекспировская полка"ЕЛИЗАВЕТА МАЛЫШЕВА, ЗАВЕДУЮЩАЯ ОТДЕЛОМ ЛИТЕРАТУРЫ НА ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКАХ БИБЛИОТЕКИ ИМ. А. И. ГЕРЦЕНА:
«Довольно долго этот проект мы готовили, потому что надо было собрать фотографии всех книг, которые есть о Шекспире. Это очень редкие книги с экслибрисами, владельческими записями, и так далее».
 
В честь открытия нового раздела сайта в библиотеке состоялась премьера мини-спектакля "Гамлет", хотя точнее было бы назвать это просто "читкой пьесы". Оригинальный текст максимально сократили, а всех героев посадили в ряд на одной линии, которую замыкает "тень отца Гамлета".

В Герценке стартовал проект "Шекспировская полка"МИХАИЛ СУХИНСКИЙ, ИСПОЛНИТЕЛЬ РОЛИ ГАМЛЕТА:
«В первый раз эту пьесу я прочитал ещё в 7 классе, потом перечитывал по-английски и по-немецки. Мой Гамлет особенная роль, я буду стараться не "переиграть" человека, который оказался во всех этих дворцовых интригах и хитросплетениях».
 
Постановку во многом можно назвать экспериментальной - главный герой считает себя не самым драматичным персонажем в трагедии, а возлюбленная принца — не наивная девочка, а жесткая, прагматичная соблазнительница.

В Герценке стартовал проект "Шекспировская полка"МАРИЯ ДЖОНС, ИСПОЛНИТЕЛЬНИЦА РОЛИ ОФЕЛИИ:
«Офелия сегодня будет немного в современной интерпретации. Моя Офелия не будет традиционно романтичной, готовой на всё ради мужчины».
 
В фондах библиотеки хранится немало книг и об истории создания Гамлета, есть также издания, посвященные многовековой интриге - кем же был сам Шекспир? До сих пор не утихают коспирологические теории, что им был и Френсис Бекон, и Генри Хандсон, и даже сама королева Елизавета I.

ЕЛИЗАВЕТА МАЛЫШЕВА, ЗАВЕДУЮЩАЯ ОТДЕЛОМ ЛИТЕРАТУРЫ НА ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКАХ БИБЛИОТЕКИ ИМ. А. И. ГЕРЦЕНА:
«Стоит согласиться с Шекспиром в одном - весь мир театр и люди в нём актеры. И да здравствует наша библиотека, которая собрала такие великолепные книги за 180 лет своей истории».
 
Добавим, что проект "Шекспировская полка" содержит удобный библиографический указатель, который работает как библиотека гиперссылок. Об изданиях можно составить впечатление по фоторяду. Книги расположены в хронологическом порядке. Самая старшая - издание Макбета 1772 года.


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