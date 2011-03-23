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В Герценке стартовал проект "Шекспировская полка". Теперь читатели могут на сайте библиотеки познакомиться с шедеврами отдела литературы на иностранных языках - изданиями Шекспира 18 века и другими библиографическими редкостями. В честь открытия нового раздела сайта в библиотеке сыграли мини-спектакль "Гамлет".Шекспировская тема широко представлена в фондах отдела литературы на иностранных языках. Коллекция формировалась на протяжении всей истории библиотеки, и содержит поистине уникальные издания. Теперь увидеть эти книги «в лицо» — с переплетами, титульными листами, фронтисписами, иллюстрациями, экслибрисами, автографами владельцев сможет любой, даже из дома. Достаточно открыть рубрику "шекспировская полка" на сайте библиотеки.В честь открытия нового раздела сайта в библиотеке состоялась премьера мини-спектакля "Гамлет", хотя точнее было бы назвать это просто "читкой пьесы". Оригинальный текст максимально сократили, а всех героев посадили в ряд на одной линии, которую замыкает "тень отца Гамлета".Постановку во многом можно назвать экспериментальной - главный герой считает себя не самым драматичным персонажем в трагедии, а возлюбленная принца — не наивная девочка, а жесткая, прагматичная соблазнительница.В фондах библиотеки хранится немало книг и об истории создания Гамлета, есть также издания, посвященные многовековой интриге - кем же был сам Шекспир? До сих пор не утихают коспирологические теории, что им был и Френсис Бекон, и Генри Хандсон, и даже сама королева Елизавета I.Добавим, что проект "Шекспировская полка" содержит удобный библиографический указатель, который работает как библиотека гиперссылок. Об изданиях можно составить впечатление по фоторяду. Книги расположены в хронологическом порядке. Самая старшая - издание Макбета 1772 года.