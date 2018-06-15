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В Театре кукол идет подготовка к премьере спектакля под названием "Щелкунчик. Сны".Репетиции и подготовка к спектаклю в самом разгаре. Куклы ещё без лиц, декорации не до конца собраны, но атмосфера волшебства пронизывает всё вокруг. Сказка о Щелкунчике - из тех, после которых сразу ощущаешь приближающийся праздник.Борьба между добром и злом, любовью и ненавистью, мечтой и страхом - в этом спектакле найдёт для себя смысл любой зритель - и маленький, и большой. А куклы и декорации, изготовленные под началом Людмилы Скитович - неоднократного номинанта на премию "Золотая маска", вовлекут каждого в сказочные события. Все декорации выполнялись с нуля, и каждая кукла тщательно прорабатывалась, например, мыши, которые вылетают на поле битвы и замирают на месте.Исполнительнице главной роли Маргарите Тимофеевой роль Мари далась не так сложно, вживаться не пришлось, так как много черт героини есть в самой Маргарите.Премьера состоится 22 декабря в Театре кукол.