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Новости / Культура

В Театре кукол идет подготовка к премьере спектакля под названием "Щелкунчик. Сны"

Вчера, 10:59 | Просмотров: 112 | Автор: Альбина Самигуллина | Версия для печати
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В Театре кукол идет подготовка к премьере спектакля под названием "Щелкунчик. Сны".

Репетиции и подготовка к спектаклю в самом разгаре. Куклы ещё без лиц, декорации не до конца собраны, но атмосфера волшебства пронизывает всё вокруг. Сказка о Щелкунчике - из тех, после которых сразу ощущаешь приближающийся праздник.

В Театре кукол идет подготовка к премьере спектакля под названием "Щелкунчик. Сны"РОЛАН БОННИН, РЕЖИССЁР СПЕКТАКЛЯ "ЩЕЛКУНЧИК. СНЫ":
«Всё происходит во сне этой маленькой девушки - Марии, всё вокруг её подсознания. И как фантазия маленькой девочки может оживлять этого солдатика, о чём мы попытаемся сейчас говорить - это как для ребёнка игрушка может иметь целые истории».
 
Борьба между добром и злом, любовью и ненавистью, мечтой и страхом - в этом спектакле найдёт для себя смысл любой зритель - и маленький, и большой. А куклы и декорации, изготовленные под началом Людмилы Скитович - неоднократного номинанта на премию "Золотая маска", вовлекут каждого в сказочные события. Все декорации выполнялись с нуля, и каждая кукла тщательно прорабатывалась, например, мыши, которые вылетают на поле битвы и замирают на месте.

В Театре кукол идет подготовка к премьере спектакля под названием "Щелкунчик. Сны"ЛЮДМИЛА СКИТОВИЧ, ХУДОЖНИК-ПОСТАНОВЩИК СПЕКТАКЛЯ "ЩЕЛКУНЧИК. СНЫ":
«Это по принципу Ваньки-Встаньки - там песочек внизу в мешочке. Это такая технология, которую нужно как научный опыт апробировать, нужно взвесить количество файбертека или синтепона, который будет внутри, количество песка для того, чтобы хорошо летело, хорошо встало и ещё имеет значение пол, на который она летит, темперамент актёра».

Исполнительнице главной роли Маргарите Тимофеевой роль Мари далась не так сложно, вживаться не пришлось, так как много черт героини есть в самой Маргарите.

В Театре кукол идет подготовка к премьере спектакля под названием "Щелкунчик. Сны"МАРГАРИТА ТИМОФЕЕВА, АКТРИСА КИРОВСКОГО ТЕАТРА КУКОЛ ИМ. А.Н. АФАНАСЬЕВА:
«Есть, есть какие-то похожие черты. Но немножечко я добавляю, конечно, от себя, что она такая боевая, мне хочется, чтобы она была боевой, чтобы она не всего так боялась. И добрая, нежная, отзывчивая, любвеобильная».

Премьера состоится 22 декабря в Театре кукол.


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