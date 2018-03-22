ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

Сегодня суббота

16 февраля 2019г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 66.7044
EURO: 75.2492
Погода в городе Кирове:
днём:  -1...+1°C
вечером:  -6...-4°C
Добавить в избранное
Новости / Культура

Областной архив пополнился уникальными документами о Федоре Шаляпине и его семье

14 февраля 2019 15:48 | Просмотров: 177 | Автор: Артем Макаров | Версия для печати
Поделиться новостью:
Он родился в Казани, но всегда был простым вятским мужиком. В Кирове отметили 146-ую годовщину рождения Федора Шаляпина. В областном архиве состоялась презентация уникальных документов о знаменитом артисте и его семье.

Этот альбом издали еще при жизни Шаляпина. Здесь Фёдор Иванович предстает в разных амплуа. Долгое время альбом принадлежал одной вятской семье. Долгое время он передавался из поколения в поколение.

Областной архив пополнился уникальными документами о Федоре Шаляпине и его семьеНИКОЛАЙ ЗУБАРЕВ:
«Альбом вместе с личным семейным архивом достался мне. Пробыл у меня в Новороссийске до 2017 года, пока я не переехал в Киров».
 
 
В Кирове Николай Зубарев познакомился с "шаляпинцами". Подарил альбом краеведу. Тот его отреставрировал и подарил областному архиву. Альбом демонстрируется широкой публике впервые, как и многие другие документы. Первый раз выставляется подлинники метрических книг, где записана дата рождения родителей Шаляпина. Впервые публика увидит небольшой рисунок Федора Ивановича.

Областной архив пополнился уникальными документами о Федоре Шаляпине и его семьеАРТЕМ МАКАРОВ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Этот рисунок был сделан в 1922-м году самим Шаляпиным. Федор Иванович в этот момент разговаривал со своей супругой по телефону. После того, как разговор был окончен, и связь прервалась, бумажку не выбросили, а оставили на память».
 
 
На выставке в областном архиве представлены документы, рассказывающие о вятских корнях Федора Ивановича. В 1913 году его уже знал весь мир, в этом году была сделана запись в "посемейном списке".

Областной архив пополнился уникальными документами о Федоре Шаляпине и его семьеИРИНА ЛУПАНОВА, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА НАУЧНО-СПРАВОЧНОГО АППАРАТА ЦЕНТРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АРХИВА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Федор Иванович Шаляпин, уже всемирно известный певец, он побывал не только во многих российских городах. Он побывал в Европе. В Аргентине у него прошли гастроли, в США. Тем не менее, в посемейном списке по деревне Сырцевы, он значится в качестве крестьянина».
 
 
В день рождения принято дарить подарки. Краевед Валерий Журавлев пришел на выставку, посвященную 146-летию Федора Шаляпина с подарком, для областного архива. Преподнес несколько открыток с фотографиями Федора Ивановича. Они были выпущены еще при жизни певца.

Областной архив пополнился уникальными документами о Федоре Шаляпине и его семьеВАЛЕРИЙ ЖУРАВЛЕВ, КРАЕВЕД:
«Открытки из своей коллекции подарил архиву, я считаю, что это наиболее надежное место, где каждый желающий сможет посмотреть и поработать с ними».
 
 
На выставке немало документов, посвященных членам семьи Федора Шаляпина. Причем не только родителям и детям. Здесь и фотографии внучатых племянников, и других родственников. Эти люди долгие годы хранили память о великом оперном певце.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама

Последние новости

Кирово-чепецкий спортсмен стал бронзовым призером первенства ПФО.

16:14 15.02.2019


Кирово-чепецкий спортсмен стал бронзовым призером первенства ПФО.

Воспитанник кировской школы лыжных гонок выступит на чемпионате мира в Австрии.

16:09 15.02.2019


Воспитанник кировской школы лыжных гонок выступит на чемпионате мира в Австрии.

Воспитанник кирово-чепецкой лёгкой атлетики выиграл зимний чемпионат России.

15:26 15.02.2019


Воспитанник кирово-чепецкой лёгкой атлетики выиграл зимний чемпионат России.

В Кирове нашли пропавшего без вести 11-летнего мальчика.

13:20 14.02.2019


В Кирове нашли пропавшего без вести 11-летнего мальчика.

В Кирове ищут водителя, скрывшегося от следствия.

13:07 14.02.2019


В Кирове ищут водителя, скрывшегося от следствия.

В Кирове 22-летнего наркоторговца из Коми приговорили к 9 годам колонии строгого режима.

12:57 14.02.2019


В Кирове 22-летнего наркоторговца из Коми приговорили к 9 годам колонии строгого режима.

Легендарный хоккеист Александр Мальцев отпразднует свой юбилей в родном городе.

12:25 14.02.2019


Легендарный хоккеист Александр Мальцев отпразднует свой юбилей в родном городе.

Все новости

Вести. Кировская область

На Кубке России по тяжелой атлетике титул победителя достался Раису Гайнутдинову

14:48 15.02.2019


На Кубке России по тяжелой атлетике титул победителя достался Раису Гайнутдинову

Выставка «У природы ищу вдохновение» Ирины Головиной в библиотеке имени Грина

14:46 15.02.2019


Выставка «У природы ищу вдохновение» Ирины Головиной в библиотеке имени Грина

В манеже "Вересники" продолжаются национальный Чемпионат и Первенство по многоборью

11:54 15.02.2019


В манеже "Вересники" продолжаются национальный Чемпионат и Первенство по многоборью

Маленькому жителю Омутнинска Матвею Волосникову нужна помощь

11:53 15.02.2019


Маленькому жителю Омутнинска Матвею Волосникову нужна помощь

В Кирове открылась обновлённая экспозиция в музее ветеранов войны в Афганистане

11:48 15.02.2019


В Кирове открылась обновлённая экспозиция в музее ветеранов войны в Афганистане

Все новости

Реклама

Реклама

Похожие новости:

В Госархиве открылась выставка к 145-летию со дня рождения Федора Шаляпина

22.03.2018


В Госархиве открылась выставка к 145-летию со дня рождения Федора Шаляпина

В Кирове отметили 145-летие со дня рождения великого певца Федора Шаляпина

13.02.2018


В Кирове отметили 145-летие со дня рождения великого певца Федора Шаляпина

Книга о Шаляпине

07.02.2014


Книга о Шаляпине

137 лет со дня рождения Федора Шаляпина

15.02.2010


137 лет со дня рождения Федора Шаляпина

День архивов

13.03.2012


День архивов

В Кирове прошли Третьи Шаляпинские чтения

19.03.2018


В Кирове прошли Третьи Шаляпинские чтения

Популярные новости

В Яранске сотрудники СКР проводят проверку по факту возможного применения силы в отношении подростка.

05.02.2019


В Яранске сотрудники СКР проводят проверку по факту возможного применения силы в отношении подростка.

Какова судьба регионального материнского капитала?

11.02.2019


Какова судьба регионального материнского капитала?

В Кирове в 20 школах и 4 детских садах ввели частичный карантин.

05.02.2019


В Кирове в 20 школах и 4 детских садах ввели частичный карантин.

Начальника УФСИН по Кировской области освободили от занимаемой должности.

08.02.2019


Начальника УФСИН по Кировской области освободили от занимаемой должности.

В Кировской области объявлено метеопредупреждение.

13.02.2019


В Кировской области объявлено метеопредупреждение.

В Свечинском районе в ДТП с грузовиком погиб 4-летний ребенок.

04.02.2019


В Свечинском районе в ДТП с грузовиком погиб 4-летний ребенок.

© Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Вятка» 2006 - 2018.

Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель (соучредители) – федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор - Панина Е.В., редактор ГТРК «Вятка» - Чуракова О.Н. Адрес электронной почты и телефон редакции ГТРК «Вятка»: vesti@gtrk-vyatka.ru, (8332) 37-76-08.

16 +

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка"www.gtrk-vyatka.ru

Рейтинг@Mail.ru


Наверх