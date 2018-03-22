Областной архив пополнился уникальными документами о Федоре Шаляпине и его семье

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«Альбом вместе с личным семейным архивом достался мне. Пробыл у меня в Новороссийске до 2017 года, пока я не переехал в Киров».

«Этот рисунок был сделан в 1922-м году самим Шаляпиным. Федор Иванович в этот момент разговаривал со своей супругой по телефону. После того, как разговор был окончен, и связь прервалась, бумажку не выбросили, а оставили на память».

«Федор Иванович Шаляпин, уже всемирно известный певец, он побывал не только во многих российских городах. Он побывал в Европе. В Аргентине у него прошли гастроли, в США. Тем не менее, в посемейном списке по деревне Сырцевы, он значится в качестве крестьянина».

«Открытки из своей коллекции подарил архиву, я считаю, что это наиболее надежное место, где каждый желающий сможет посмотреть и поработать с ними».

Он родился в Казани, но всегда был простым вятским мужиком. В Кирове отметили 146-ую годовщину рождения Федора Шаляпина. В областном архиве состоялась презентация уникальных документов о знаменитом артисте и его семье.Этот альбом издали еще при жизни Шаляпина. Здесь Фёдор Иванович предстает в разных амплуа. Долгое время альбом принадлежал одной вятской семье. Долгое время он передавался из поколения в поколение.В Кирове Николай Зубарев познакомился с "шаляпинцами". Подарил альбом краеведу. Тот его отреставрировал и подарил областному архиву. Альбом демонстрируется широкой публике впервые, как и многие другие документы. Первый раз выставляется подлинники метрических книг, где записана дата рождения родителей Шаляпина. Впервые публика увидит небольшой рисунок Федора Ивановича.На выставке в областном архиве представлены документы, рассказывающие о вятских корнях Федора Ивановича. В 1913 году его уже знал весь мир, в этом году была сделана запись в "посемейном списке".В день рождения принято дарить подарки. Краевед Валерий Журавлев пришел на выставку, посвященную 146-летию Федора Шаляпина с подарком, для областного архива. Преподнес несколько открыток с фотографиями Федора Ивановича. Они были выпущены еще при жизни певца.На выставке немало документов, посвященных членам семьи Федора Шаляпина. Причем не только родителям и детям. Здесь и фотографии внучатых племянников, и других родственников. Эти люди долгие годы хранили память о великом оперном певце.