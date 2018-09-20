ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

Сегодня суббота

16 февраля 2019г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 66.7044
EURO: 75.2492
Погода в городе Кирове:
днём:  -1...+1°C
вечером:  -6...-4°C
Добавить в избранное
Новости / Культура

Выставка «У природы ищу вдохновение» Ирины Головиной в библиотеке имени Грина

Вчера, 14:46 | Просмотров: 154 | Автор: Валентина Палкина | Версия для печати
Поделиться новостью:
Библиотека имени Грина продолжает открывать новые имена. На выставке «У природы ищу вдохновение» представлены работы кировчанки Ирины Головиной - керамика, картины и фотографии.

Керамика - любимый вид творчества у Ирины Головиной. Заинтересовалась им совершенно случайно. Искала как-то детскую студию и узнала, что есть увлекательные занятия и для взрослых. Сейчас, несмотря на все сложности процесса, глина привлекает больше всего.

Выставка «У природы ищу вдохновение» Ирины Головиной в библиотеке имени ГринаИРИНА ГОЛОВИНА, АВТОР ВЫСТАВКИ:
«Иногда изделие долго лепится, не один час, потом долго сушится, иначе в печке оно может лопнуть, этот процесс, бывает, занимает не один месяц, затем оно обжигается, потом покрывается глазурью, потом снова обжигается, чтобы добиться определенного эффекта, нужно не один раз обжигать».
 
 
Это первая выставка в жизни автора. И представлены здесь не только керамические изделия. Ирина Головина всегда любила фотографировать. Однажды подумала, а почему бы не перенести любимые пейзажи на холст. Вспомнила навыки по своей специальности «воспитатель-руководитель изодеятельности» и начала писать маслом. Название выставки «У природы ищу вдохновение», действительно, отражает суть работ. Растительная тематика присутствует и в керамике, с которой Ирина не собирается расставаться.

ИРИНА ГОЛОВИНА, АВТОР ВЫСТАВКИ:
«Я хочу еще в области керамики многое освоить, потому что там очень много секретов, очень много можно пробовать, разные техники, можно и посуду, и панно декоративное, украшения, и скульптуру».
 
 
И, возможно, в будущем Ирина Головина еще не раз представит на выставках свои новые работы.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама

Последние новости

Кирово-чепецкий спортсмен стал бронзовым призером первенства ПФО.

16:14 15.02.2019


Кирово-чепецкий спортсмен стал бронзовым призером первенства ПФО.

Воспитанник кировской школы лыжных гонок выступит на чемпионате мира в Австрии.

16:09 15.02.2019


Воспитанник кировской школы лыжных гонок выступит на чемпионате мира в Австрии.

Воспитанник кирово-чепецкой лёгкой атлетики выиграл зимний чемпионат России.

15:26 15.02.2019


Воспитанник кирово-чепецкой лёгкой атлетики выиграл зимний чемпионат России.

В Кирове нашли пропавшего без вести 11-летнего мальчика.

13:20 14.02.2019


В Кирове нашли пропавшего без вести 11-летнего мальчика.

В Кирове ищут водителя, скрывшегося от следствия.

13:07 14.02.2019


В Кирове ищут водителя, скрывшегося от следствия.

В Кирове 22-летнего наркоторговца из Коми приговорили к 9 годам колонии строгого режима.

12:57 14.02.2019


В Кирове 22-летнего наркоторговца из Коми приговорили к 9 годам колонии строгого режима.

Легендарный хоккеист Александр Мальцев отпразднует свой юбилей в родном городе.

12:25 14.02.2019


Легендарный хоккеист Александр Мальцев отпразднует свой юбилей в родном городе.

Все новости

Вести. Кировская область

На Кубке России по тяжелой атлетике титул победителя достался Раису Гайнутдинову

14:48 15.02.2019


На Кубке России по тяжелой атлетике титул победителя достался Раису Гайнутдинову

Выставка «У природы ищу вдохновение» Ирины Головиной в библиотеке имени Грина

14:46 15.02.2019


Выставка «У природы ищу вдохновение» Ирины Головиной в библиотеке имени Грина

В манеже "Вересники" продолжаются национальный Чемпионат и Первенство по многоборью

11:54 15.02.2019


В манеже "Вересники" продолжаются национальный Чемпионат и Первенство по многоборью

Маленькому жителю Омутнинска Матвею Волосникову нужна помощь

11:53 15.02.2019


Маленькому жителю Омутнинска Матвею Волосникову нужна помощь

В Кирове открылась обновлённая экспозиция в музее ветеранов войны в Афганистане

11:48 15.02.2019


В Кирове открылась обновлённая экспозиция в музее ветеранов войны в Афганистане

Все новости

Реклама

Реклама

Похожие новости:

В библиотеке имени Грина представлено творчество педагогов Студии ремёсел

20.09.2018


В библиотеке имени Грина представлено творчество педагогов Студии ремёсел

Выставка молодого художника Андрея Мухачева в библиотеке имени Грина

08.12.2017


Выставка молодого художника Андрея Мухачева в библиотеке имени Грина

Выставка "Лето дуэтом" художниц Екатерины Краевой и Надежды Фроловой

14.12.2015


Выставка "Лето дуэтом" художниц Екатерины Краевой и Надежды Фроловой

Выставка фоторабот Тамары Рыловой в кировской библиотеке для детей и юношества имени Грина

10.04.2014


Выставка фоторабот Тамары Рыловой в кировской библиотеке для детей и юношества имени Грина

Выставка "Молодость и радость" в библиотеке имени Александра Грина

24.01.2018


Выставка "Молодость и радость" в библиотеке имени Александра Грина

Выставка "Искусство женского рода"

19.11.2013


Выставка "Искусство женского рода"

Популярные новости

В Яранске сотрудники СКР проводят проверку по факту возможного применения силы в отношении подростка.

05.02.2019


В Яранске сотрудники СКР проводят проверку по факту возможного применения силы в отношении подростка.

Какова судьба регионального материнского капитала?

11.02.2019


Какова судьба регионального материнского капитала?

В Кирове в 20 школах и 4 детских садах ввели частичный карантин.

05.02.2019


В Кирове в 20 школах и 4 детских садах ввели частичный карантин.

Начальника УФСИН по Кировской области освободили от занимаемой должности.

08.02.2019


Начальника УФСИН по Кировской области освободили от занимаемой должности.

В Кировской области объявлено метеопредупреждение.

13.02.2019


В Кировской области объявлено метеопредупреждение.

В Свечинском районе в ДТП с грузовиком погиб 4-летний ребенок.

04.02.2019


В Свечинском районе в ДТП с грузовиком погиб 4-летний ребенок.

© Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Вятка» 2006 - 2018.

Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель (соучредители) – федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор - Панина Е.В., редактор ГТРК «Вятка» - Чуракова О.Н. Адрес электронной почты и телефон редакции ГТРК «Вятка»: vesti@gtrk-vyatka.ru, (8332) 37-76-08.

16 +

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка"www.gtrk-vyatka.ru

Рейтинг@Mail.ru


Наверх