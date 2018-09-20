Выставка «У природы ищу вдохновение» Ирины Головиной в библиотеке имени Грина

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«Иногда изделие долго лепится, не один час, потом долго сушится, иначе в печке оно может лопнуть, этот процесс, бывает, занимает не один месяц, затем оно обжигается, потом покрывается глазурью, потом снова обжигается, чтобы добиться определенного эффекта, нужно не один раз обжигать».

«Я хочу еще в области керамики многое освоить, потому что там очень много секретов, очень много можно пробовать, разные техники, можно и посуду, и панно декоративное, украшения, и скульптуру».

Библиотека имени Грина продолжает открывать новые имена. На выставке «У природы ищу вдохновение» представлены работы кировчанки Ирины Головиной - керамика, картины и фотографии.Керамика - любимый вид творчества у Ирины Головиной. Заинтересовалась им совершенно случайно. Искала как-то детскую студию и узнала, что есть увлекательные занятия и для взрослых. Сейчас, несмотря на все сложности процесса, глина привлекает больше всего.Это первая выставка в жизни автора. И представлены здесь не только керамические изделия. Ирина Головина всегда любила фотографировать. Однажды подумала, а почему бы не перенести любимые пейзажи на холст. Вспомнила навыки по своей специальности «воспитатель-руководитель изодеятельности» и начала писать маслом. Название выставки «У природы ищу вдохновение», действительно, отражает суть работ. Растительная тематика присутствует и в керамике, с которой Ирина не собирается расставаться.И, возможно, в будущем Ирина Головина еще не раз представит на выставках свои новые работы.