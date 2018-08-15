"Звонкая" выставка открылась в Краеведческом музее города Орлова. Как выяснила Карина Алоян, коллекция колокольчиков Галины Ивкиной поражает масштабом и разнообразием.
Колокольчики из Иерусалима, Таиланда, Турции и почти со всех городов России. Теперь друзья и близкие Галины Александровны уже не спрашивают, что ей привезти - они точно знают ответ.
- Сколько коллекционеров, столько и различных историй создания коллекций. История Галины Ивкиной началась 5 лет назад, когда в её коллекции появился первый колокольчик. Тогда она даже подумать не могла, что он станет первым в её звонкой коллекции.
Большие и маленькие. С разными рисунками. Сначала «просто нравились», потом пришло осознание — это эстетическое наслаждение их формой и звучанием. ОКСАНА СИНЯВИНА, ЛЕКТОР-ЭКСКУРСОВОД:
«В её коллекции более 160 колокольчиков, выполненных из разных материалов - это и из дерева, керамические, есть в коллекции и хрустальные колокольчики».
Ведь колокольчик считается символом счастья и удачи. Издавна считалось, что именно колокольный звон является уникальным средством от многих недугов. И если здесь позвонить в них вряд ли получится, то порадовать глаз такой красотой уж точно стоит.
СВЕТЛАНА ЦЕЛИЩЕВА, ДИРЕКТОР ОРЛОВСКОГО КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ:
«Мы хотим, чтобы у нас больше было таких коллекционеров, больше приносили свои коллекции к нам в музей, чтобы мы показывали всем эти коллекции, а не только в домашних условиях это было».
Говорят, её коллекцию можно разглядывать часами, ведь каждый колокольчик имеет свою, порой не совсем обычную историю и символику. Конечно, среди этих почти двух сотен есть любимые, те, которые для нее особенно дороги.
Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.
Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель (соучредители) – федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор - Панина Е.В., редактор ГТРК «Вятка» - Чуракова О.Н. Адрес электронной почты и телефон редакции ГТРК «Вятка»: vesti@gtrk-vyatka.ru, (8332) 37-76-08.
16 +
Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка"