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Новости / Культура

"Звонкая" выставка открылась в Краеведческом музее города Орлова

Сегодня, 15:41 | Просмотров: 149 | Автор: Карина Алоян | Версия для печати
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"Звонкая" выставка открылась в Краеведческом музее города Орлова. Как выяснила Карина Алоян, коллекция колокольчиков Галины Ивкиной поражает масштабом и разнообразием.

Колокольчики из Иерусалима, Таиланда, Турции и почти со всех городов России. Теперь друзья и близкие Галины Александровны уже не спрашивают, что ей привезти - они точно знают ответ.

- Сколько коллекционеров, столько и различных историй создания коллекций. История Галины Ивкиной началась 5 лет назад, когда в её коллекции появился первый колокольчик. Тогда она даже подумать не могла, что он станет первым в её звонкой коллекции.

Большие и маленькие. С разными рисунками. Сначала «просто нравились», потом пришло осознание — это эстетическое наслаждение их формой и звучанием.

"Звонкая" выставка открылась в Краеведческом музее города Орлова ОКСАНА СИНЯВИНА, ЛЕКТОР-ЭКСКУРСОВОД:
«В её коллекции более 160 колокольчиков, выполненных из разных материалов - это и из дерева, керамические, есть в коллекции и хрустальные колокольчики».
 
 
Ведь колокольчик считается символом счастья и удачи. Издавна считалось, что именно колокольный звон является уникальным средством от многих недугов. И если здесь позвонить в них вряд ли получится, то порадовать глаз такой красотой уж точно стоит.

"Звонкая" выставка открылась в Краеведческом музее города Орлова СВЕТЛАНА ЦЕЛИЩЕВА, ДИРЕКТОР ОРЛОВСКОГО КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ:
«Мы хотим, чтобы у нас больше было таких коллекционеров, больше приносили свои коллекции к нам в музей, чтобы мы показывали всем эти коллекции, а не только в домашних условиях это было».
 
 
Говорят, её коллекцию можно разглядывать часами, ведь каждый колокольчик имеет свою, порой не совсем обычную историю и символику. Конечно, среди этих почти двух сотен есть любимые, те, которые для нее особенно дороги.


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