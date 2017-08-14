Выставка фотографий нашего земляка Аркадия Шишкина в музее Александра Грина

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Звоню директору музея, а они не говорит - я запрещаю эту выставку привозить. Я не люблю, когда мне что-то запрещают. Позвонил Микрюкову. Он говорит: привозите. Вас встретят журналисты союза журналистов».

В музее Александра Грина открылась выставка фотографий нашего земляка Аркадия Шишкина, сделанных им с 20-х по 60-е годы ХХ века. Широкую ретроспективу жизни советского села: от коллективизации до освоения целины, увидел Иван Швецов.История того, как эта выставка оказалась в Кирове, крайне любопытна. Собрание снимков нашего земляка фотографа Шишкина начали вывозить из Москвы в 80-е годы прошлого века, буквально "на руках". Областной музей не выделял специального транспорта. Дошло до того, что фотографии перевозили в обычном купе пассажирского поезда и у Бориса Садырина, который занимался перевозкой коллекции, были серьезные опасения, что он не сможет вынести все ящики из вагона, когда поезд остановится в Кирове.Вот так не без помощи журналистов кировской студии телевидения коллекция оказалась в фондах тогда еще областного объединенного историко-архитектурного литературного музея. Выставка Аркадия Шишкина экспонируется впервые за последние 30 лет.Выставка, конечно, не показывает целый пласт другой крестьянской жизни - раскулачивание, разрушение векового крестьянского уклада, которое шло весь ХХ век. Есть отдельные явно постановочные фотографии, например, единогласное голосование за вступление в колхоз, но всё равно, лица людей говорят сами за себя, выдают фальшивость момента.Эта выставка для думающего и наблюдательного зрителя - каждая фотография может многое поведать о совсем недавнем времени, и судьбе нашего народа.