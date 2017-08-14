Выставка фотографий нашего земляка Аркадия Шишкина в музее Александра Грина
История того, как эта выставка оказалась в Кирове, крайне любопытна. Собрание снимков нашего земляка фотографа Шишкина начали вывозить из Москвы в 80-е годы прошлого века, буквально "на руках". Областной музей не выделял специального транспорта. Дошло до того, что фотографии перевозили в обычном купе пассажирского поезда и у Бориса Садырина, который занимался перевозкой коллекции, были серьезные опасения, что он не сможет вынести все ящики из вагона, когда поезд остановится в Кирове.
БОРИС САДЫРИН, СОБИРАТЕЛЬ КОЛЛЕКЦИИ ФОТОГРАФИЙ:
АННА ХЛЫБОВА, ЛЕКТОР-ЭКСКУРСОВОД МУЗЕЯ А. ГРИНА:
«Очень широкая ретроспектива крестьянского труда - переход от ручного труда к комбайнам, тракторам, изменение жизни советских людей».
Выставка, конечно, не показывает целый пласт другой крестьянской жизни - раскулачивание, разрушение векового крестьянского уклада, которое шло весь ХХ век. Есть отдельные явно постановочные фотографии, например, единогласное голосование за вступление в колхоз, но всё равно, лица людей говорят сами за себя, выдают фальшивость момента.
Эта выставка для думающего и наблюдательного зрителя - каждая фотография может многое поведать о совсем недавнем времени, и судьбе нашего народа.
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