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Новости / Культура

Выставка фотографий нашего земляка Аркадия Шишкина в музее Александра Грина

Сегодня, 17:40 | Просмотров: 93 | Автор: Иван Швецов | Версия для печати
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В музее Александра Грина открылась выставка фотографий нашего земляка Аркадия Шишкина, сделанных им с 20-х по 60-е годы ХХ века. Широкую ретроспективу жизни советского села: от коллективизации до освоения целины, увидел Иван Швецов.

История того, как эта выставка оказалась в Кирове, крайне любопытна. Собрание снимков нашего земляка фотографа Шишкина начали вывозить из Москвы в 80-е годы прошлого века, буквально "на руках". Областной музей не выделял специального транспорта. Дошло до того, что фотографии перевозили в обычном купе пассажирского поезда и у Бориса Садырина, который занимался перевозкой коллекции, были серьезные опасения, что он не сможет вынести все ящики из вагона, когда поезд остановится в Кирове.

Выставка фотографий нашего земляка Аркадия Шишкина в музее Александра Грина БОРИС САДЫРИН, СОБИРАТЕЛЬ КОЛЛЕКЦИИ ФОТОГРАФИЙ:
Звоню директору музея, а они не говорит - я запрещаю эту выставку привозить. Я не люблю, когда мне что-то запрещают. Позвонил Микрюкову. Он говорит: привозите. Вас встретят журналисты союза журналистов».
 
 
Вот так не без помощи журналистов кировской студии телевидения коллекция оказалась в фондах тогда еще областного объединенного историко-архитектурного литературного музея. Выставка Аркадия Шишкина экспонируется впервые за последние 30 лет.

Выставка фотографий нашего земляка Аркадия Шишкина в музее Александра Грина АННА ХЛЫБОВА, ЛЕКТОР-ЭКСКУРСОВОД МУЗЕЯ А. ГРИНА:
«Очень широкая ретроспектива крестьянского труда - переход от ручного труда к комбайнам, тракторам, изменение жизни советских людей».

Выставка, конечно, не показывает целый пласт другой крестьянской жизни - раскулачивание, разрушение векового крестьянского уклада, которое шло весь ХХ век. Есть отдельные явно постановочные фотографии, например, единогласное голосование за вступление в колхоз, но всё равно, лица людей говорят сами за себя, выдают фальшивость момента.

Эта выставка для думающего и наблюдательного зрителя - каждая фотография может многое поведать о совсем недавнем времени, и судьбе нашего народа.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

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