Валентина Матвиенко вручила награду художественному руководителю сельского ДК из Тужинского района.

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Худрук Ныровского сельского дома культуры Тужинского района Кировской области Иван Иванов получил диплом победителя конкурса общественных лидеров на селе.

Конкурс провела общероссийская молодежная общественная организация «Российский союз сельской молодежи» при поддержке комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию.

Его цель – развитие творческого потенциала сельской молодежи, приобщение ее к решению социально-экономических проблем своей малой родины, формирование проектной культуры в молодежной среде.

Иван Иванов стал победителем конкурса по направлению «Культура». Иван Иванов известен своими творческими проектами как в Кировской области, так и за ее пределами.

В рамках федерального проекта «Культура малой родины» Ныровский ДК получит более 340 тыс. рублей модернизацию материально-технической базы.