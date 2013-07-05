В ОДНТ открылась выставка батика "Вишнёвый сад"
Пока на улице метут метели, и свирепствует зима - здесь распустился настоящий "Вишневый сад" - название экспозиции очень точно передает настроение, которое испытывает каждый посетитель "Народной галереи ОДНТ. Не каждый день можно увидеть выставку, на которой видно школу - с большой буквы - школу росписи по шелку. Мастерицы разные, но стиль подход к живописи общий. Чувствуется, что руководитель студии батика старалась привить своим ученицам вкус к высокому искусству.
ЛИДИЯ ШИШКИНА, ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ДЕТСКОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ШКОЛЫ:
«Мне важно было их научить цветосочетанию. Шелк - очень нежная ткань, грязных цветов он не любит».
Кроме батика, на выставке можно увидеть и шелковые цветы. Эта рукотворная флористика - совершенно особый вид декоративно-прикладного творчества. Букеты выглядят как живые.
ТАТЬЯНА МАЛЫХ, МАСТЕР ШЕЛКОВОЙ ФЛОРИСТИКИ:
«На букет уходит примерно 1 месяц. Каждый лепесточек вырезается из шелка, потом окрашивается. Здесь очень важно передать красоту живого цветка».
Добавим, что экспозиция "Вишнёвый сад" будет открыта по 7 марта.
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