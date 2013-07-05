В ОДНТ открылась выставка батика "Вишнёвый сад"

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В Областном Доме Народного Творчества открылась выставка батика "Вишнёвый сад". Свои работы представили воспитанники творческой студии при детской художественной школе и мастерицы по шелковой флористике.Пока на улице метут метели, и свирепствует зима - здесь распустился настоящий "Вишневый сад" - название экспозиции очень точно передает настроение, которое испытывает каждый посетитель "Народной галереи ОДНТ. Не каждый день можно увидеть выставку, на которой видно школу - с большой буквы - школу росписи по шелку. Мастерицы разные, но стиль подход к живописи общий. Чувствуется, что руководитель студии батика старалась привить своим ученицам вкус к высокому искусству.Кроме батика, на выставке можно увидеть и шелковые цветы. Эта рукотворная флористика - совершенно особый вид декоративно-прикладного творчества. Букеты выглядят как живые.Добавим, что экспозиция "Вишнёвый сад" будет открыта по 7 марта.