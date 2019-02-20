В библиотеке имени Герцена выросло "Чудо-дерево"

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В библиотеке имени Герцена вновь выросло "Чудо-дерево". Его плоды - это книги. Необычное дерево - символ конкурса "Авторы-дети". Какие произведения создали юные авторы в этот раз?Любимый питомец достоин большего, чем просто сидеть на коленях. Илья Касьянов посвятил своей кошке стихотворение.Кошке уже четыре года. Она любит своих хозяев и всегда отвечает на ласку взаимностью.Сочинял больше для себя и своих родителей, говорит Илья, ну и, конечно же, для кошки. Талант мальчика не остался незамеченным. Его пригласили на конкурс "Авторы-дети".Конкурс проводится уже в четвертый раз. За это время было издано 16-ть книг от детей-авторов. Произведения можно увидеть на "чудо-дереве". Увидеть свою книжку здесь мечтает каждый участник конкурса.Участники конкурса получили не только возможность рассказать о своем произведении, но и приятные сюрпризы, и сувениры на память от организаторов конкурса.