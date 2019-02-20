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Новости / Культура

В библиотеке имени Герцена выросло "Чудо-дерево"

Сегодня, 14:59 | Просмотров: 121 | Автор: Артем Макаров | Версия для печати
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В библиотеке имени Герцена вновь выросло "Чудо-дерево". Его плоды - это книги. Необычное дерево - символ конкурса "Авторы-дети". Какие произведения создали юные авторы в этот раз?

Любимый питомец достоин большего, чем просто сидеть на коленях. Илья Касьянов посвятил своей кошке стихотворение.

Кошке уже четыре года. Она любит своих хозяев и всегда отвечает на ласку взаимностью.

В библиотеке имени Герцена выросло "Чудо-дерево"ИЛЬЯ КАСЬЯНОВ, УЧАСТНИК КОНКУРСА "АВТОРЫ-ДЕТИ":
«Я написал книжку про мою кошку. Она посвящена ей. Я люблю с ней проводить время. Это мое самое любимое животное».

Сочинял больше для себя и своих родителей, говорит Илья, ну и, конечно же, для кошки. Талант мальчика не остался незамеченным. Его пригласили на конкурс "Авторы-дети".

В библиотеке имени Герцена выросло "Чудо-дерево"СВЕТЛАНА ГОРДИНА, АВТОР ПРОЕКТА "АВТОРЫ-ДЕТИ":
«Областной литературный детско-юношеский конкурс, который сегодня здесь стартует для всех юных авторов. Мы садим чудо-дерево, празднуем его день рождения во многих районах Кировской области. Конечно же, издаем книги, написанные детьми».

Конкурс проводится уже в четвертый раз. За это время было издано 16-ть книг от детей-авторов. Произведения можно увидеть на "чудо-дереве". Увидеть свою книжку здесь мечтает каждый участник конкурса.

СВЕТЛАНА ГОРДИНА, АВТОР ПРОЕКТА "АВТОРЫ-ДЕТИ":
«Наши юные авторы от 4х лет до 18-ти. Пишут о счастье, о любви, о дружбе, о Родине, о мамочке, о папочке, о своих питомцах самые чудесные вещи».

Участники конкурса получили не только возможность рассказать о своем произведении, но и приятные сюрпризы, и сувениры на память от организаторов конкурса.


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