Работы юных анималистов можно увидеть на выставке "Другой мир" в ДХШ

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«Мы хотели показать, насколько это все выглядит грациозно со стороны хищников, и насколько они ловкие».

«Нужно хорошо представить эти движения, зарисовать, чтобы это все выглядело реалистично».

«Я делала с картинок из книжек медведя, а потом решила еще добавить рыбу, чтобы это была композиция».

«В основном работы из пластилина покрывают золотой краской, так они смотрятся более закончено и для выставки подходят».

«Я решила сделать "Золотую антилопу", ее знают многие дети по сказкам, решила ее попробовать изобразить в своем видении. Я чуть изменила пропорции, чтобы она была стройная, высокая».

В выставочной зале Детской художественной школы сегодня можно познакомиться с работами юных анималистов. Какими увидели животных начинающие художники?Более 80 живописных, графических и скульптурных работ, представленных на конкурс, затрагивают тему жизни диких животных в естественной среде обитания.У каждого участника свои предпочтения в выборе животных. Алису Кудинову всегда привлекали белые медведи.Некоторые конкурсанты объединились, создавая скульптуры, обсуждали тему, дополняли друг друга и отказывались от лишних деталей.В конкурсе приняли участие начинающие художники - воспитанники детской художественной и детских школ искусств города Кирова в возрасте от 7 до 16 лет. Кроме диких животных в среде обитания, участники выбирали для воплощения также герой сказок, книг и басен.Познакомиться с работами юных анималистов можно в выставочном зале Детской художественной школы можно до конца марта.