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Новости / Культура

Работы юных анималистов можно увидеть на выставке "Другой мир" в ДХШ

Сегодня, 15:03 | Просмотров: 92 | Автор: Валентина Палкина | Версия для печати
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В выставочной зале Детской художественной школы сегодня можно познакомиться с работами юных анималистов. Какими увидели животных начинающие художники?

Более 80 живописных, графических и скульптурных работ, представленных на конкурс, затрагивают тему жизни диких животных в естественной среде обитания.

Работы юных анималистов можно увидеть на выставке "Другой мир" в ДХШКСЕНИЯ ЗОРИНА, УЧАСТНИЦА ВЫСТАВКИ:
«Мы хотели показать, насколько это все выглядит грациозно со стороны хищников, и насколько они ловкие».
 
 
Работы юных анималистов можно увидеть на выставке "Другой мир" в ДХШАНАСТАСИЯ БОРКА, УЧАСТНИЦА ВЫСТАВКИ:
«Нужно хорошо представить эти движения, зарисовать, чтобы это все выглядело реалистично».
 
 
У каждого участника свои предпочтения в выборе животных. Алису Кудинову всегда привлекали белые медведи.

Работы юных анималистов можно увидеть на выставке "Другой мир" в ДХШАЛИСА КУДИНОВА, УЧАСТНИЦА ВЫСТАВКИ:
«Я делала с картинок из книжек медведя, а потом решила еще добавить рыбу, чтобы это была композиция».
 
 
Некоторые конкурсанты объединились, создавая скульптуры, обсуждали тему, дополняли друг друга и отказывались от лишних деталей.

Работы юных анималистов можно увидеть на выставке "Другой мир" в ДХШВАСИЛИСА ЛЕВИ, УЧАСТНИЦА ВЫСТАВКИ:
«Так как лисы пластичные, но они у нас отдыхают, поэтому передать их движения и эмоции было довольно просто, нам понравилась сама работа, идея, ее воплощение и итог».

Работы юных анималистов можно увидеть на выставке "Другой мир" в ДХШКСЕНИЯ КОБЕЛЕВА, УЧАСТНИЦА ВЫСТАВКИ:
«В основном работы из пластилина покрывают золотой краской, так они смотрятся более закончено и для выставки подходят».
 
 
В конкурсе приняли участие начинающие художники - воспитанники детской художественной и детских школ искусств города Кирова в возрасте от 7 до 16 лет. Кроме диких животных в среде обитания, участники выбирали для воплощения также герой сказок, книг и басен.

Работы юных анималистов можно увидеть на выставке "Другой мир" в ДХШАНАСТАСИЯ ЕФРЕМОВА, УЧАСТНИЦА ВЫСТАВКИ:
«Я решила сделать "Золотую антилопу", ее знают многие дети по сказкам, решила ее попробовать изобразить в своем видении. Я чуть изменила пропорции, чтобы она была стройная, высокая».
 
 
Познакомиться с работами юных анималистов можно в выставочном зале Детской художественной школы можно до конца марта.


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