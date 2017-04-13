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Новости / Культура

Танцевальный коллектив "Акварель" вернулся из Костромы с дипломами

Сегодня, 11:53 | Просмотров: 160 | Автор: Юлия Шалаева | Версия для печати
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Кировские танцоры вернулись с международного конкурса "Душа России-Кострома" с дипломами первой и второй степени. Ансамбль "Акварель" показал семь номеров. Своими впечатлениями коллектив поделился с Юлией Шалаевой.

Танец дымковских утушек Мария и Владислава репетировали несколько месяцев. Девочки должны были не только станцевать, но и сыграть своих персонажей. По задумке мама-утка обучает дочку летать и плавать. Но утенок не всегда ее слушает и проказничает.

Танцевальный коллектив "Акварель" вернулся из Костромы с дипломами ВЛАДИСЛАВА ЗОНОВА, СОЛИСТКА ОБРАЗЦОВОГО ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА "АКВАРЕЛЬ":
«Мы впервые танцевали соло - это было сложно, оценивали только нас, на сцене никого больше не было».

Танцевальный коллектив "Акварель" вернулся из Костромы с дипломами МАРИЯ СЫКЧИНА, СОЛИСТКА ОБРАЗЦОВОГО ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА "АКВАРЕЛЬ":
«Я думала, мы точно станцуем все хорошо, и у нас все получится».
 
 
Ансамбль "Акварель" на международный конкурс "Душа России - Кострома" возил семь номеров. Это народные, в том числе и национальные танцы. Так кировчанки то входили в роль гордых армянок, то веселых марийских девушек, идущих за водой.

Танцевальный коллектив "Акварель" вернулся из Костромы с дипломами НАТАЛЬЯ МАХНЁВА, СОЛИСТКА ОБРАЗЦОВОГО ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА "АКВАРЕЛЬ":
«Мы играли горшками, переходили от одного родника к другому, брызгали друг друга и веселились».

А с этим удмуртским национальным танцем с ковриками кировчанки взяли диплом первой степени. Номер готовили в течении года, параллельно изучали удмуртские традиции и костюмы.

Танцевальный коллектив "Акварель" вернулся из Костромы с дипломами ОЛЕСЯ ШАМРИКОВА, СОЛИСТКА ОБРАЗЦОВОГО ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА "АКВАРЕЛЬ":
«Танец исполняется с ковриками, которые по задумке мы шьем сами, с ними и танцуем - мы не только рукодельницы, но еще и танцевать умеем».
 
 
Танцевать здесь умеют всё, но особенно тепло относятся к народному танцу. Такой подход очень характерен для коллектива - ведь с момента создания в 2003 году в "Акварели" преподавали педагоги-народники.

Танцевальный коллектив "Акварель" вернулся из Костромы с дипломами СВЕТЛАНА СКОЛОВА, РУКОВОДИТЕЛЬ ОБРАЗЦОВОГО ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА "АКВАРЕЛЬ" ДШИ № 11:
«Мы детям преподаем больше русскую культуру. Через национальный танец развиваем и сохраняем национальную культуру с помощью наших детей».
 
 
Призовые места конкурса в Костроме позволят коллективу принять участие в творческом состязании в Москве за призовую премию "Фоссарт" в размере один миллион рублей.


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