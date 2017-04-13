Танцевальный коллектив "Акварель" вернулся из Костромы с дипломами

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«Я думала, мы точно станцуем все хорошо, и у нас все получится».

«Танец исполняется с ковриками, которые по задумке мы шьем сами, с ними и танцуем - мы не только рукодельницы, но еще и танцевать умеем».

«Мы детям преподаем больше русскую культуру. Через национальный танец развиваем и сохраняем национальную культуру с помощью наших детей».

Кировские танцоры вернулись с международного конкурса "Душа России-Кострома" с дипломами первой и второй степени. Ансамбль "Акварель" показал семь номеров. Своими впечатлениями коллектив поделился с Юлией Шалаевой.Танец дымковских утушек Мария и Владислава репетировали несколько месяцев. Девочки должны были не только станцевать, но и сыграть своих персонажей. По задумке мама-утка обучает дочку летать и плавать. Но утенок не всегда ее слушает и проказничает.Ансамбль "Акварель" на международный конкурс "Душа России - Кострома" возил семь номеров. Это народные, в том числе и национальные танцы. Так кировчанки то входили в роль гордых армянок, то веселых марийских девушек, идущих за водой.А с этим удмуртским национальным танцем с ковриками кировчанки взяли диплом первой степени. Номер готовили в течении года, параллельно изучали удмуртские традиции и костюмы.Танцевать здесь умеют всё, но особенно тепло относятся к народному танцу. Такой подход очень характерен для коллектива - ведь с момента создания в 2003 году в "Акварели" преподавали педагоги-народники.Призовые места конкурса в Костроме позволят коллективу принять участие в творческом состязании в Москве за призовую премию "Фоссарт" в размере один миллион рублей.