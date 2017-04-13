Танцевальный коллектив "Акварель" вернулся из Костромы с дипломами
Танец дымковских утушек Мария и Владислава репетировали несколько месяцев. Девочки должны были не только станцевать, но и сыграть своих персонажей. По задумке мама-утка обучает дочку летать и плавать. Но утенок не всегда ее слушает и проказничает.
ВЛАДИСЛАВА ЗОНОВА, СОЛИСТКА ОБРАЗЦОВОГО ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА "АКВАРЕЛЬ":
«Мы впервые танцевали соло - это было сложно, оценивали только нас, на сцене никого больше не было».
МАРИЯ СЫКЧИНА, СОЛИСТКА ОБРАЗЦОВОГО ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА "АКВАРЕЛЬ":
НАТАЛЬЯ МАХНЁВА, СОЛИСТКА ОБРАЗЦОВОГО ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА "АКВАРЕЛЬ":
«Мы играли горшками, переходили от одного родника к другому, брызгали друг друга и веселились».
А с этим удмуртским национальным танцем с ковриками кировчанки взяли диплом первой степени. Номер готовили в течении года, параллельно изучали удмуртские традиции и костюмы.
ОЛЕСЯ ШАМРИКОВА, СОЛИСТКА ОБРАЗЦОВОГО ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА "АКВАРЕЛЬ":
СВЕТЛАНА СКОЛОВА, РУКОВОДИТЕЛЬ ОБРАЗЦОВОГО ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА "АКВАРЕЛЬ" ДШИ № 11:
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