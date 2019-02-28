В Нововятске прошла «Битва хоров»
Вокальные коллективы есть в каждой школе Нововятского района, и поют в них не только дети, но и педагоги, и родители. Фестиваль проводится уже в седьмой раз и традиционно завершает месячник гражданско-патриотического воспитания.
СЕРГЕЙ ЧИКИШЕВ, ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ ОРГАНИЗАЦИОННОГО ОТДЕЛА ТУ АДМИНИСТРАЦИИ Г. КИРОВА ПО НОВОВЯТСКОМУ РАЙОНУ:«Были у нас интеллектуальная викторина "За нами Россия", военизированная эстафета "Будущий воин", "Солдатскими тропами", смотры строя и песни, очень много мероприятий в рамках месячника в районе прошли, сегодня мы подводим итог, вручаем грамоты, призы, подарки, и как завершение - "Битва хоров"».
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