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Новости / Культура

В Нововятске прошла «Битва хоров»

Сегодня, 15:03 | Просмотров: 96 | Автор: Валентина Палкина | Версия для печати
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В Нововятском районе прошел фестиваль вокальных коллективов «Битва хоров». Это творческое состязание стало уже традиционным, и участвуют в нем все школы района.

Вокальные коллективы есть в каждой школе Нововятского района, и поют в них не только дети, но и педагоги, и родители. Фестиваль проводится уже в седьмой раз и традиционно завершает месячник гражданско-патриотического воспитания.

В Нововятске прошла «Битва хоров»СЕРГЕЙ ЧИКИШЕВ, ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ ОРГАНИЗАЦИОННОГО ОТДЕЛА ТУ АДМИНИСТРАЦИИ Г. КИРОВА ПО НОВОВЯТСКОМУ РАЙОНУ:«Были у нас интеллектуальная викторина "За нами Россия", военизированная эстафета "Будущий воин", "Солдатскими тропами", смотры строя и песни, очень много мероприятий в рамках месячника в районе прошли, сегодня мы подводим итог, вручаем грамоты, призы, подарки, и как завершение - "Битва хоров"».
 
 
В этом году творческое состязание посвящено 90-летию Александры Пахмутовой, и песня этого композитора - одно из произведений, которые представят участники на суд жюри. Вторая композиция - о героях космоса, культуры, спорта, искусства, российской армии. Также на фестивале выступили победители районного конкурса чтецов и лауреаты различных песенных конкурсов.


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