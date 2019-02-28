В Нововятске прошла «Битва хоров»

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В Нововятском районе прошел фестиваль вокальных коллективов «Битва хоров». Это творческое состязание стало уже традиционным, и участвуют в нем все школы района.Вокальные коллективы есть в каждой школе Нововятского района, и поют в них не только дети, но и педагоги, и родители. Фестиваль проводится уже в седьмой раз и традиционно завершает месячник гражданско-патриотического воспитания.В этом году творческое состязание посвящено 90-летию Александры Пахмутовой, и песня этого композитора - одно из произведений, которые представят участники на суд жюри. Вторая композиция - о героях космоса, культуры, спорта, искусства, российской армии. Также на фестивале выступили победители районного конкурса чтецов и лауреаты различных песенных конкурсов.