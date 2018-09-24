В Киров съехались потомки знаменитых вятских купцов

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В библиотеку имени Герцена съехались потомки известных купеческих вятских родов со всего мира: от Бостона до Рязани. Что гости думают о сохранности исторического наследия своих предков - домов, магазинов и даже фабрик?Михаил Сунцов - полковник милиции в отставке, ветеран боевых действий, а так же прямой потомок купцов Сунцовых отправился к Успенскому собору, чтобы отыскать надгробие с могилы одного из своих предков. Летом её было видно хорошо, сейчас без лопаты не обойтись.Сунцовы были очень уважаемыми на Вятке купцами. Им принадлежали дома, торговые ряды, которые по сей день украшают город. Сейчас в одном из домов - магазин, в другом - музыкальное училище.Отец Михаила, Василий Сунцов, почти до 70 лет хранил тайну истории своего рода.Александра Вакру - фамилия сокращение от Вахрушева приехала на конференцию из американского Бостона, она - прямой потомок купцов Вахрушевых. В её семье тема России всегда была табу.Олег Зонов приехал из Рязани, тоже из вятского купеческого рода. Все, что он знает про свою семью, нашел сам в архивах.Получается прямо по пророческим по словам Мальдештама - "и не одно сокровище быть может, минуя внуков к правнукам уйдет". Дети и внуки купцов старались скрыть память о своем купеческом прошлом, потому что в советское время это было небезопасно, в эмиграции - слишком болезненным воспоминанием.Ни у одного из потомков вятских купцов коммерческая жилка прямо не проявилась. Александра Вакру занимается наукой в Гарварде. Олег Зонов - тренер по лыжам, его ученики выступали на всесоюзном уровне, Михаил Сунцов - глава лиги ветеранов службы по борьбе с организованной преступностью. У каждого - интересная жизнь, непростые профессии и все они лидеры по своему духу. Может быть, и так тоже проявляются гены когда-то успешных вятских купцов?