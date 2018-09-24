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Новости / Культура

В Киров съехались потомки знаменитых вятских купцов

Сегодня, 10:44 | Просмотров: 141 | Автор: Иван Швецов | Версия для печати
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В библиотеку имени Герцена съехались потомки известных купеческих вятских родов со всего мира: от Бостона до Рязани. Что гости думают о сохранности исторического наследия своих предков - домов, магазинов и даже фабрик?

В Киров съехались потомки знаменитых вятских купцовИВАН ШВЕЦОВ, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Фамилии известных купеческих родов Вятки можно перечислять очень долго. Сунцовы, Клабуковы, Вахрушевы, Стахеевы, и другие. В 20-м веке у них была очень непростая судьба. Но и у тех, кто остался в Советской России и у тех, кто ухал за границу, в судьбе была некая общая черта».

Михаил Сунцов - полковник милиции в отставке, ветеран боевых действий, а так же прямой потомок купцов Сунцовых отправился к Успенскому собору, чтобы отыскать надгробие с могилы одного из своих предков. Летом её было видно хорошо, сейчас без лопаты не обойтись.

В Киров съехались потомки знаменитых вятских купцовМИХАИЛ СУНЦОВ, ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ВЯТСКОГО КУПЕЧЕСКОГО РОДА СУНЦОВЫХ:
«Под сим камнем покоится тело вятской купчихи Веры Эдвиновны Сунцовой, моей прабабки».
 
Сунцовы были очень уважаемыми на Вятке купцами. Им принадлежали дома, торговые ряды, которые по сей день украшают город. Сейчас в одном из домов - магазин, в другом - музыкальное училище.

Отец Михаила, Василий Сунцов, почти до 70 лет хранил тайну истории своего рода.

МИХАИЛ СУНЦОВ, ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ВЯТСКОГО КУПЕЧЕСКОГО РОДА СУНЦОВЫХ:
«Ничего не говорили, не было принято, может, потому что считал, что не пойму. Может, из соображений безопасности. Хотя сам служил в органах и был членом партии».

Александра Вакру - фамилия сокращение от Вахрушева приехала на конференцию из американского Бостона, она - прямой потомок купцов Вахрушевых. В её семье тема России всегда была табу.

В Киров съехались потомки знаменитых вятских купцовАЛЕКСАНДРА ВАКРУ, ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ВЯТСКОГО РОДА КУПЦОВ ВАХРУШЕВЫХ
«Русский я выучила в университете, дома по-русски не говорили. Мои родители знали русский, но не использовали. Они считали, надо всё забыть, потому что в России больше ничего не осталось».

Олег Зонов приехал из Рязани, тоже из вятского купеческого рода. Все, что он знает про свою семью, нашел сам в архивах.

В Киров съехались потомки знаменитых вятских купцовОЛЕГ ЗОНОВ, ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ВЯТСКОГО КУПЕЧЕСКОГО РОДА ЗОНОВЫХ:
«Сам, сам. Ну мать немного рассказывала. Отец показал могилу бабушки».

Получается прямо по пророческим по словам Мальдештама - "и не одно сокровище быть может, минуя внуков к правнукам уйдет". Дети и внуки купцов старались скрыть память о своем купеческом прошлом, потому что в советское время это было небезопасно, в эмиграции - слишком болезненным воспоминанием.

АЛЕКСАНДРА ВАКРУ, ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ВЯТСКОГО РОДА КУПЦОВ ВАХРУШЕВЫХ:
«Я очень рада, что конференция проходит, потому что можно думать, сидя в Америке, что я только одна этим интересуюсь. А на самом деле очень много людей интересуются. Мне повезло, что в нашем поселке, в Вахрушах, осталось так много от моих предков - дома, и даже фабрика».

Ни у одного из потомков вятских купцов коммерческая жилка прямо не проявилась. Александра Вакру занимается наукой в Гарварде. Олег Зонов - тренер по лыжам, его ученики выступали на всесоюзном уровне, Михаил Сунцов - глава лиги ветеранов службы по борьбе с организованной преступностью. У каждого - интересная жизнь, непростые профессии и все они лидеры по своему духу. Может быть, и так тоже проявляются гены когда-то успешных вятских купцов?


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