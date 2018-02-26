В Кирове состоялся региональный фестиваль искусств
Территория русской музыки. "Глинка-фестиваль" посвящен творчеству отечественных композиторов. Современникам Михаила Глинки и, конечно же, ему самому.
Софья Осменина исполняет на фестивале лирическое настроение композитора Московского. Девочка уверена, что эта мелодия пробудит в членах жюри самые нежные чувства. А еще, эта композиция очень красивая.
СОФЬЯ ОСМЕНИНА:
АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВ:
ЛЮДМИЛА КОМАРОВСКИХ, ДИРЕКТОР МБУДО "ПЕРВАЯ ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА" Г. КИРОВА:
«Номинаций очень много. Солисты-инструменталисты будут представлены, скрипка, фортепьяно, баян, балалайка, домбра, всевозможные инструменты».
Музыканты выступали соло и коллективами. На сцену вышли и вокалисты, а также хоры. Все участники фестиваля получат дипломы, а лучшие номера войдут в гала-концерт.
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