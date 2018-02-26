В Кирове состоялся региональный фестиваль искусств

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«Полифоническая музыка - это когда два голоса. Они иногда сливаются. Это интересно. Мне нравится погружаться».

«Я сыграл ноктюрн Глинки. Я его выбрал потому, что оно очень романтическое».

В первой музыкальной школе города Кирова состоялся региональный фестиваль искусств. В этом году он был посвящен великому русскому композитору Михаилу Глинке - исполняется 215 лет со дня его рождения.Территория русской музыки. "Глинка-фестиваль" посвящен творчеству отечественных композиторов. Современникам Михаила Глинки и, конечно же, ему самому.Софья Осменина исполняет на фестивале лирическое настроение композитора Московского. Девочка уверена, что эта мелодия пробудит в членах жюри самые нежные чувства. А еще, эта композиция очень красивая.Саша Васильев решил, что если фестиваль посвящен Глинке, значит, будет правильно отдать дань уважения композитору и исполнить его произведение.На фестивале искусств свое мастерство решили показать более 150-ти исполнителей.Музыканты выступали соло и коллективами. На сцену вышли и вокалисты, а также хоры. Все участники фестиваля получат дипломы, а лучшие номера войдут в гала-концерт.