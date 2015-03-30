Юные кировские художники вошли в число победителей межрегионального конкурса "Синяя птица"
Сохранение традиций русской академической школы художественного образования, выявление и поддержка ярких творческих индивидуальностей. Это одни из целей конкурса, в котором кировчане участвуют ежегодно. В нем восемь номинации. Каждая под отдельную возрастную группу.
Алина Абдулхакова оказалась среди конкуренток-скульпторов. Они с натуры должны были создать небольшой бюст. Лепили с натуры. Материал светлая глина. Задание оказалось необычным и в то же время непростым.
АЛИНА АБДУЛХАКОВА, УЧАСТНИЦА КОНКУРСА:
СЕРГЕЙ ВЬЯЛКОВ, ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ДЕТСКОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ШКОЛЫ:
«Например, у нас эта же постановка делается в течении 12-16 часов. Поэтому, нужно себя заставить все это сделать. И они же видят, как соперники рисуют, учатся. Это очень полезно».
Несмотря на плотный конкурсный график, юные живописцы смогли посетить выставку акварельных работ педагога-художника Артура Кочу из Санкт-Петербурга, познакомится с творчеством Котласского объединения художников и осмотреть экспозицию местного краеведческого музея.
ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!
Реклама
Похожие новости:
Популярные новости
22.02.2019