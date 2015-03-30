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«Вот у меня была проблема с волосами. Там была линия, которая дробила фигуру. Если бы я ее сделала немного по-другому, то работа смотрелась бы цельнее и лучше».

Юные кировские художники вошли в число победителей межрегионального конкурса "Синяя птица". Он более 10 лет проходит в Котласе и собирает ребят из художественных школы, школ искусств и изостудий Северо-Запада России.Сохранение традиций русской академической школы художественного образования, выявление и поддержка ярких творческих индивидуальностей. Это одни из целей конкурса, в котором кировчане участвуют ежегодно. В нем восемь номинации. Каждая под отдельную возрастную группу.Алина Абдулхакова оказалась среди конкуренток-скульпторов. Они с натуры должны были создать небольшой бюст. Лепили с натуры. Материал светлая глина. Задание оказалось необычным и в то же время непростым.Старания Алины, вложенные в работу, жюри оценило по достоинству. Она стала победительницей конкурса. Кроме нее, еще трое воспитанников Детской художественной школы привезли домой дипломы призеров по живописи, рисунку и композиции. Для учителей они ценны тем, что ребятам приходит творить с чистого листа. Задания они получают сразу после открытия. На их выполнении дается всего 4 часа.Несмотря на плотный конкурсный график, юные живописцы смогли посетить выставку акварельных работ педагога-художника Артура Кочу из Санкт-Петербурга, познакомится с творчеством Котласского объединения художников и осмотреть экспозицию местного краеведческого музея.