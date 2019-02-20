В Детской художественной школе можно увидеть «Декоративные фантазии»
трансформирование.
АНАСТАСИЯ ЕФРЕМОВА, УЧАСТНИЦА ВЫСТАВКИ:
«Нам поставили предметы, и мы должны были как-то их закомпоновать, выбрать какой-то стиль, специальные приемы для того, чтобы сделать декоративный натюрморт. Я выбрала теплые тона, мне кажется, потому, что было хорошее настроение».
Для экспозиции подбирали учебные работы, где школьники смогли выразить свое видение окружающего мира, свои чувства и мысли.
Натюрморт Максима Хараева тоже попал на выставку. Он использовал здесь приемы китайского искусства. Но больше всего юный художник любит работать пастелью, привлекает его и лепка.
МАКСИМ ХАРАЕВ, УЧАСТНИК ВЫСТАВКИ:
«Потому что там все объемное, везде есть детали, со всех сторон можно посмотреть эту скульптуру».
Как работают учащиеся с шамотной глиной, тоже можно увидеть на выставке. И в целом здесь представлено многообразие творческих тем, техник исполнения и материалов.
ЕКАТЕРИНА ТОПОЛЬСКАЯ, УЧАСТНИЦА ВЫСТАВКИ:
«У нас была тема мифических существ, я изобразила птицу Сирин, это птица радости и печали, тут мои чувства, сложно выводить контур, а краской покрывать не так сложно».
Натюрморты, пейзажи, портреты, сюжетные композиции, скульптура, живопись и графика - всего около 70 работ, созданных начинающими художниками в возрасте от 12 до 16 лет.
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