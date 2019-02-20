В Детской художественной школе можно увидеть «Декоративные фантазии»

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В Детской художественной школе сегодня можно увидеть «Декоративные фантазии». Работы учащихся выполнены в самых разных техниках и стилях.Как усложняются задачи в обычном, казалось бы, натюрморте, какие получаются силуэты, линии, очертания предметов. Авторы могли упрощать или даже искажать фигуры, использовать стилизацию итрансформирование.Для экспозиции подбирали учебные работы, где школьники смогли выразить свое видение окружающего мира, свои чувства и мысли.Натюрморт Максима Хараева тоже попал на выставку. Он использовал здесь приемы китайского искусства. Но больше всего юный художник любит работать пастелью, привлекает его и лепка.Как работают учащиеся с шамотной глиной, тоже можно увидеть на выставке. И в целом здесь представлено многообразие творческих тем, техник исполнения и материалов.Натюрморты, пейзажи, портреты, сюжетные композиции, скульптура, живопись и графика - всего около 70 работ, созданных начинающими художниками в возрасте от 12 до 16 лет.