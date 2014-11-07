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Новости / Культура

Кировский коллектив "ТанцПростраство" успешно выступил в проекте "Танцевальная Деревня"

Вчера, 15:13 | Просмотров: 110 | Автор: Иван Швецов | Версия для печати
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Кировский коллектив "ТанцПростраство" Детской школы искусств "Рапсодия" успешно выступил в проекте "Танцевальная Деревня" в Мордовии.

"Танцевальная деревня» собирает участников из разных городов, люди приезжают за положительными эмоциями, обмениваются информацией и в итоге получают огромный заряд положительной энергии. Кировчане побывали на танцевальном марафоне в Мордовии впервые, хотя проект существует давно, и привезли целый букет наград. Каждый день выступления был результативен. Диплом 1 степени, место лауреата 1 степени, не говоря уже о многих других наградах, - это зримое свидетельство профессионализма кировской хореографической школы.

Кировский коллектив "ТанцПростраство" успешно выступил в проекте "Танцевальная Деревня"НАДЕЖДА АРЕВКОВА, РУКОВОДИТЕЛЬ КОЛЛЕКТИВА "ТАНЦПРОСТРАНСТВО" МБУДО "ДЕТСКОЙ ШКОЛЫ ИСКУССТВ "РАПСОДИЯ" Г. КИРОВА:
«В этот проект входило 5 танцевальных конкурсов, целый день с 9 до 23 часов дети танцевали».

Кировский коллектив "ТанцПростраство" успешно выступил в проекте "Танцевальная Деревня"РОМАН ИВШИН, ЗАВЕДУЮЩИЙ ХОРЕОГРАФИЧЕСКИМ ОТДЕЛЕНИЕМ МБУДО "ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ "РАПСОДИЯ" Г. КИРОВА:
«Первые 3 дня мы думали, что наши дети не выдержат такого напряжения, но они выдержали и на 4 день мы их просто не узнали».
 
 
Творческий рост коллектива прекращается, если он начинает вариться в собственном соку, именно поэтому участие в выездных конкурсах нужно хореографам как воздух. Там есть и общение с профессионалами, и тематические мастер классы. А это - отличная возможность не только получить приз, но и поучиться.

Кировский коллектив "ТанцПростраство" успешно выступил в проекте "Танцевальная Деревня"МАРИНА ДОЛГОПОЛОВА, УЧАСТНИЦА КОЛЛЕКТИВА "ТАНЦПРОСТРАНСТВО" МБУДО "ДЕТСКОЙ ШКОЛЫ ИСКУССТВ "РАПСОДИЯ" Г. КИРОВА:
«Были мастер-классы по народному танцу, по классической хореографии. И мне было все равно куда пойти, потому что везде было интересно. С хореографами было очень интересно общаться».
 
 
Они вернулись домой, окрыленные победами, вдохновленные встречами с единомышленниками. Родной коллектив открылся с новой стороны и у девочек из "ТанцПространства" возникло еще большее желание танцевать.


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