Кировский коллектив "ТанцПростраство" успешно выступил в проекте "Танцевальная Деревня"

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«Первые 3 дня мы думали, что наши дети не выдержат такого напряжения, но они выдержали и на 4 день мы их просто не узнали».

«Были мастер-классы по народному танцу, по классической хореографии. И мне было все равно куда пойти, потому что везде было интересно. С хореографами было очень интересно общаться».

Кировский коллектив "ТанцПростраство" Детской школы искусств "Рапсодия" успешно выступил в проекте "Танцевальная Деревня" в Мордовии."Танцевальная деревня» собирает участников из разных городов, люди приезжают за положительными эмоциями, обмениваются информацией и в итоге получают огромный заряд положительной энергии. Кировчане побывали на танцевальном марафоне в Мордовии впервые, хотя проект существует давно, и привезли целый букет наград. Каждый день выступления был результативен. Диплом 1 степени, место лауреата 1 степени, не говоря уже о многих других наградах, - это зримое свидетельство профессионализма кировской хореографической школы.Творческий рост коллектива прекращается, если он начинает вариться в собственном соку, именно поэтому участие в выездных конкурсах нужно хореографам как воздух. Там есть и общение с профессионалами, и тематические мастер классы. А это - отличная возможность не только получить приз, но и поучиться.Они вернулись домой, окрыленные победами, вдохновленные встречами с единомышленниками. Родной коллектив открылся с новой стороны и у девочек из "ТанцПространства" возникло еще большее желание танцевать.