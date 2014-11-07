Кировский коллектив "ТанцПростраство" успешно выступил в проекте "Танцевальная Деревня"
"Танцевальная деревня» собирает участников из разных городов, люди приезжают за положительными эмоциями, обмениваются информацией и в итоге получают огромный заряд положительной энергии. Кировчане побывали на танцевальном марафоне в Мордовии впервые, хотя проект существует давно, и привезли целый букет наград. Каждый день выступления был результативен. Диплом 1 степени, место лауреата 1 степени, не говоря уже о многих других наградах, - это зримое свидетельство профессионализма кировской хореографической школы.
НАДЕЖДА АРЕВКОВА, РУКОВОДИТЕЛЬ КОЛЛЕКТИВА "ТАНЦПРОСТРАНСТВО" МБУДО "ДЕТСКОЙ ШКОЛЫ ИСКУССТВ "РАПСОДИЯ" Г. КИРОВА:
«В этот проект входило 5 танцевальных конкурсов, целый день с 9 до 23 часов дети танцевали».
РОМАН ИВШИН, ЗАВЕДУЮЩИЙ ХОРЕОГРАФИЧЕСКИМ ОТДЕЛЕНИЕМ МБУДО "ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ "РАПСОДИЯ" Г. КИРОВА:
МАРИНА ДОЛГОПОЛОВА, УЧАСТНИЦА КОЛЛЕКТИВА "ТАНЦПРОСТРАНСТВО" МБУДО "ДЕТСКОЙ ШКОЛЫ ИСКУССТВ "РАПСОДИЯ" Г. КИРОВА:
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