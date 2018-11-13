Юные скрипачи и виолончелисты соревновались на фестивале "Оркестровая палитра"
Это вряд ли можно назвать конкурсом - атмосфера доброй конкуренции. Возможность каждому учащемуся не просто продемонстрировать своё мастерство игры. Это вроде репетиции в мир больших конкурсов и фестивалей.
ЛЮБОВЬ ЗЛОБИНА, ДИРЕКТОР МБУДО "ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА №2" Г. КИРОВА:
«49 участников сегодня. 2 номинации сегодня - это веселый смычок и от гавота до фокстрота. Это пьесы подвижного характера и танцевальные».
В репертуаре юных музыкантов - произведения композиторов-классиков и романтиков. Жюри оценивало и мастерство исполнения композиций, и виртуозность и ловкость движений пальцев участников.
ПОЛИНА ЗЕМЦОВА, ЧЛЕН ЖЮРИ:
«Мы называем такой конкурс даже домашним, потом что они здесь получают такой сценический опыт, потом они идут на конкурсы более высокого уровня - областные, региональные и даже международные, поэтому мы здесь как стартовая площадка».
Репетиции позади. За несколько минут до выхода на сцену - самое главное справиться с волнением. Однако, участники уверены - успех выступления в силе воли.
АНГЕЛИНА ГРЕБНЕВА, УЧАСТНИЦА ФЕСТИВАЛЯ:
«Играть каждый день, тренироваться очень много, играть до того момента, пока не получится идеально всё».
Фестиваль "Оркестровая палитра" ежегодно выявляет юные музыкальные дарования. Некоторые участники выступали сразу в нескольких номинациях.
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