Юные скрипачи и виолончелисты соревновались на фестивале "Оркестровая палитра"

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Юные скрипачи и виолончелисты соревновались в искусстве владения смычком на фестивале "Оркестровая палитра". Звучала музыка Моцарта, Чайковского, Шостаковича.Это вряд ли можно назвать конкурсом - атмосфера доброй конкуренции. Возможность каждому учащемуся не просто продемонстрировать своё мастерство игры. Это вроде репетиции в мир больших конкурсов и фестивалей.В репертуаре юных музыкантов - произведения композиторов-классиков и романтиков. Жюри оценивало и мастерство исполнения композиций, и виртуозность и ловкость движений пальцев участников.Репетиции позади. За несколько минут до выхода на сцену - самое главное справиться с волнением. Однако, участники уверены - успех выступления в силе воли.Фестиваль "Оркестровая палитра" ежегодно выявляет юные музыкальные дарования. Некоторые участники выступали сразу в нескольких номинациях.