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Новости / Культура

В художественном музее открылась персональная выставка Владимира Муллина

Вчера, 18:08 | Просмотров: 115 | Автор: Альбина Самигуллина | Версия для печати
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В Вятском художественном музее открылась персональная выставка Заслуженного художника России Владимира Муллина.

Масштабная персональная выставка в главном художественном музее региона была мечтой Владимира Муллина, осуществить которую он смог только сейчас. Теперь около сотни произведений мастера можно увидеть в большом зале мраморного здания.

В художественном музее открылась персональная выставка Владимира МуллинаВЛАДИМИР МУЛЛИН, ЗАСЛУЖЕННЫЙ ХУДОЖНИК РОССИИ:
«И стены, и предки, и всё этому способствует, поэтому хотелось посмотреть на себя в музее».

Владимир Муллин с 2015 года постоянно участвует в Васнецовском пленэре. В Уржуме была написана картина под названием "Заземлились".

ВЛАДИМИР МУЛЛИН, ЗАСЛУЖЕННЫЙ ХУДОЖНИК РОССИИ:
«Когда уже встал делать эскиз вот к этой работе, вышел человек, кстати, он есть там на картине. Вышел человек и такой говорит: "Мм, наши якоря приехал рисовать", я такой: "Да, откуда они появились здесь?", он говорит: "А это я просто купил, потому что их выбрасывали в металлолом, а мне их стало жалко, ну, вот это морской якорь адмиралтейский", я, говорит, его купил и поставил на берегу».
 
 
Потом появился второй якорь. По словам художника, в этом месте царит особая энергетика, а картина передаёт это напряжение и атмосферу.

В художественном музее открылась персональная выставка Владимира МуллинаАЛЬБИНА САМИГУЛЛИНА, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Владимир Муллин работает в разных жанрах: натюрморте, пейзаже, но отличительной чертой его творчества является портрет, главными героями которого становятся как и близкие художнику люди, так и те, кто его вдохновляет. Вдохновляет необычной внешностью или энергетикой».
 
 
Дорога художнику и картина, где он запечатлел друзей, которые участвовали в боевых действиях в горячих точках.

ВЛАДИМИР МУЛЛИН, ЗАСЛУЖЕННЫЙ ХУДОЖНИК РОССИИ:
«У таких людей всегда есть во внешности что-то такое, чего нет в обычных людях. Объяснить это сложно - это можно только почувствовать, увидеть, попытаться поймать, нарисовать, написать».
 
 
На выставке кроме законченных работ можно обнаружить и пленэрные этюды, и зарисовки, выполненные в зарубежных поездках.


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