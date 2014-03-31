В художественном музее открылась персональная выставка Владимира Муллина

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«Когда уже встал делать эскиз вот к этой работе, вышел человек, кстати, он есть там на картине. Вышел человек и такой говорит: "Мм, наши якоря приехал рисовать", я такой: "Да, откуда они появились здесь?", он говорит: "А это я просто купил, потому что их выбрасывали в металлолом, а мне их стало жалко, ну, вот это морской якорь адмиралтейский", я, говорит, его купил и поставил на берегу».

«Владимир Муллин работает в разных жанрах: натюрморте, пейзаже, но отличительной чертой его творчества является портрет, главными героями которого становятся как и близкие художнику люди, так и те, кто его вдохновляет. Вдохновляет необычной внешностью или энергетикой».

«У таких людей всегда есть во внешности что-то такое, чего нет в обычных людях. Объяснить это сложно - это можно только почувствовать, увидеть, попытаться поймать, нарисовать, написать».

В Вятском художественном музее открылась персональная выставка Заслуженного художника России Владимира Муллина.Масштабная персональная выставка в главном художественном музее региона была мечтой Владимира Муллина, осуществить которую он смог только сейчас. Теперь около сотни произведений мастера можно увидеть в большом зале мраморного здания.Владимир Муллин с 2015 года постоянно участвует в Васнецовском пленэре. В Уржуме была написана картина под названием "Заземлились".Потом появился второй якорь. По словам художника, в этом месте царит особая энергетика, а картина передаёт это напряжение и атмосферу.Дорога художнику и картина, где он запечатлел друзей, которые участвовали в боевых действиях в горячих точках.На выставке кроме законченных работ можно обнаружить и пленэрные этюды, и зарисовки, выполненные в зарубежных поездках.