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Новости / Культура

Кировские юнармейцы погрузились в атмосферу светского бала Петровской эпохи

Сегодня, 11:45 | Просмотров: 124 | Автор: Иван Швецов | Версия для печати
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Городской юнармейский бал в этом году был посвящен Петровской эпохе. С участниками костюмированного светского раута встретился Иван Швецов.

Они впервые на балу. Раньше такого слова у них даже не было в обиходе, а в последнее время - только об этом и разговор. В течение двух недель к балу в Драмтеатре готовились почти 300 юнармейцев. Они регулярно ходили на репетиции, подбирали платья, искали по знакомым смокинги.

- Мне нравится больше всего танцевать, наш танец на сегодня - Богемская полька.

Богемская полька - танец красивый, хоть и не вполне Петровского времени, он появился в веке 19, как и туалеты некоторых дам, но именно эклектичность и в музыке, и в костюмах, и в танцах придавала вечеру особенное очарование.

- Я окунулась в Петровскую эпоху. Это очень приятные ощущения.

Кировские юнармейцы погрузились в атмосферу светского бала Петровской эпохиДАРЬЯ КАРГОПОЛЬЦЕВА:
«Я в образе придворной дамы. Любой человек может подойти к нашей локации и воплотиться в эпоху».
 
 
Современная девушка на балу превращается в барышню, юноша в кавалера. Костюм или платье чудесным образом меняют отношение людей к самим себе, и отношение к ним окружающих.

Кировские юнармейцы погрузились в атмосферу светского бала Петровской эпохиВАЛЕРИЙ ПУРЫГА, ЗАМ. ДИРЕКТОРА МБОУ ДО ДЮЦ ИМ. А. НЕВСКОГО Г. КИРОВА:
«Участие в этом бале прививает уважение к даме, кавалеру. Здесь можно почувствовать, что такое честь мундира».
 
 
Были на вечере и Петр Первый с супругой Екатериной, и распорядитель бала Павел Ягужинский. А члены жюри оценивали костюмы и танцы участников.


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