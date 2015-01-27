Кировские юнармейцы погрузились в атмосферу светского бала Петровской эпохи

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«Я в образе придворной дамы. Любой человек может подойти к нашей локации и воплотиться в эпоху».

«Участие в этом бале прививает уважение к даме, кавалеру. Здесь можно почувствовать, что такое честь мундира».

Городской юнармейский бал в этом году был посвящен Петровской эпохе. С участниками костюмированного светского раута встретился Иван Швецов.Они впервые на балу. Раньше такого слова у них даже не было в обиходе, а в последнее время - только об этом и разговор. В течение двух недель к балу в Драмтеатре готовились почти 300 юнармейцев. Они регулярно ходили на репетиции, подбирали платья, искали по знакомым смокинги.Богемская полька - танец красивый, хоть и не вполне Петровского времени, он появился в веке 19, как и туалеты некоторых дам, но именно эклектичность и в музыке, и в костюмах, и в танцах придавала вечеру особенное очарование.Современная девушка на балу превращается в барышню, юноша в кавалера. Костюм или платье чудесным образом меняют отношение людей к самим себе, и отношение к ним окружающих.Были на вечере и Петр Первый с супругой Екатериной, и распорядитель бала Павел Ягужинский. А члены жюри оценивали костюмы и танцы участников.