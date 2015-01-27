Кировские юнармейцы погрузились в атмосферу светского бала Петровской эпохи
Они впервые на балу. Раньше такого слова у них даже не было в обиходе, а в последнее время - только об этом и разговор. В течение двух недель к балу в Драмтеатре готовились почти 300 юнармейцев. Они регулярно ходили на репетиции, подбирали платья, искали по знакомым смокинги.
- Мне нравится больше всего танцевать, наш танец на сегодня - Богемская полька.
Богемская полька - танец красивый, хоть и не вполне Петровского времени, он появился в веке 19, как и туалеты некоторых дам, но именно эклектичность и в музыке, и в костюмах, и в танцах придавала вечеру особенное очарование.
- Я окунулась в Петровскую эпоху. Это очень приятные ощущения.
ДАРЬЯ КАРГОПОЛЬЦЕВА:
ВАЛЕРИЙ ПУРЫГА, ЗАМ. ДИРЕКТОРА МБОУ ДО ДЮЦ ИМ. А. НЕВСКОГО Г. КИРОВА:
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