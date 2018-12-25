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Новости / Культура

В Герценке состоялся "Весенний вернисаж"

Сегодня, 15:25 | Просмотров: 82 | Автор: Альбина Самигуллина | Версия для печати
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В библиотеке имени Герцена в честь Международного женского дня состоялся "Весенний вернисаж". На фотовыставке побывала Альбина Самигуллина.

Героями, а точнее, героинями фотовыставки стали женщины - это и бизнес-леди, и учёные, руководители предприятий и работницы производства. Все они разные, но с каждой фотографии на зрителя смотрит уверенная в себе, состоявшаяся женщина, которая знает, чего хочет от жизни.

В Герценке состоялся "Весенний вернисаж"НИКОЛАЙ ЛИПАТНИКОВ, ПРЕЗИДЕНТ ВЯТСКОЙ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЫ:
«Женщина всегда достойна, чтобы художники писали с неё портреты, чтобы фотомастер делал хорошие фотографии, чтобы мы видели, что мы живём в этом хорошем общении. Понимаете, мужчину всегда на подвиги, на работу всегда вдохновляет женщина, и очень хочется пожелать, чтобы наши женщины были счастливы, а мужчины всегда обращали на них внимание».
 
"Наконец-то кому-то пришло в голову показать на выставке простого рабочего человека", - воскликнул один из посетителей выставки, увидев на снимках мастериц завода, которые трудятся на производстве наравне с мужчинами.

В Герценке состоялся "Весенний вернисаж"ЕЛЕНА КОВАЛЁВА, ГЛАВА ГОРОДА КИРОВА:
«Женщина - натура многогранная, она обладает множеством способностей и талантов. И сегодня мы можем убедиться, присутствуя на открытии фотовыставки, действительно насколько талантливы и прекрасны наши кировчанки».
 
 
Женщина создаёт уют в доме, воспитывает детей, ходит на работу, многие являются партнёрами для супругов не только в семье, но и по бизнесу. Одной из героинь стала женщина, которая руководит не только магазинами, но и воспитывает шестерых детей. После выставки все работы были подарены героиням.


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