В Герценке состоялся "Весенний вернисаж"
Героями, а точнее, героинями фотовыставки стали женщины - это и бизнес-леди, и учёные, руководители предприятий и работницы производства. Все они разные, но с каждой фотографии на зрителя смотрит уверенная в себе, состоявшаяся женщина, которая знает, чего хочет от жизни.
НИКОЛАЙ ЛИПАТНИКОВ, ПРЕЗИДЕНТ ВЯТСКОЙ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЫ:
«Женщина всегда достойна, чтобы художники писали с неё портреты, чтобы фотомастер делал хорошие фотографии, чтобы мы видели, что мы живём в этом хорошем общении. Понимаете, мужчину всегда на подвиги, на работу всегда вдохновляет женщина, и очень хочется пожелать, чтобы наши женщины были счастливы, а мужчины всегда обращали на них внимание».
"Наконец-то кому-то пришло в голову показать на выставке простого рабочего человека", - воскликнул один из посетителей выставки, увидев на снимках мастериц завода, которые трудятся на производстве наравне с мужчинами.
ЕЛЕНА КОВАЛЁВА, ГЛАВА ГОРОДА КИРОВА:
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